Las Palmas de Gran Canaria defiende en Bruselas un nuevo marco financiero que fortalezca el papel de las ciudades y regiones

La alcaldesa, Carolina Darias, ha intervenido este miércoles en el Parlamento Europeo de Bruselas durante el 170º Pleno del Comité Europeo de las Regiones (CDR), donde ha defendido que el nuevo Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea (UE) debe reforzar el papel de las ciudades y regiones en el diseño y la ejecución de los fondos comunitarios.

En su intervención, Darias sostuvo que la negociación del presupuesto a largo plazo “no es una cuestión técnica”, sino un debate sobre la capacidad real de los territorios para responder a los desafíos actuales. Según expuso, los gobiernos locales y regionales son las administraciones más cercanas a la ciudadanía y, por tanto, las responsables directas de aplicar políticas que afectan al día a día.

Fondos europeos y gestión local

La alcaldesa señaló ámbitos en los que, a su juicio, debe garantizarse esa capacidad de actuación: la transición ecológica, la cohesión social, la vivienda, la digitalización y la gestión de emergencias. “Somos el espacio donde vive la gente, los espacios por excelencia para la convivencia”, afirmó, antes de insistir en que el presupuesto europeo debe estar al servicio de las personas.

Política de cohesión y autonomía

La regidora, miembro del Comité Europeo de las Regiones, advirtió además de la importancia de no debilitar la política de cohesión ni supeditarla en exceso a reformas centralizadas que puedan reducir la autonomía de los gobiernos locales y regionales.

Simplificación y financiación directa

Durante el debate, también planteó la necesidad de simplificar el acceso a los fondos, garantizar financiación directa para las ciudades y evitar que los nuevos instrumentos financieros acaben sustituyendo a las subvenciones cuando estas resultan determinantes para territorios con mayores vulnerabilidades.

Darias concluyó su intervención defendiendo que “el futuro de Europa se construye en sus ciudades y regiones” y que el nuevo Marco Financiero Plurianual debe hacer posible esa premisa.