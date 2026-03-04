Las Palmas de Gran Canaria licita la mejora del acceso al cuartel Manuel Lois con una inversión de 330.000 euros

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha sacado a licitación la repavimentación de la carretera de acceso al antiguo cuartel Manuel Lois, una vía situada en un área con actividad industrial y municipal cuyo firme presenta un notable desgaste tras años de uso y tránsito de vehículos pesados. Se trata de una reivindicación de los grupos del Carnaval que utilizan este espacio para sus ensayos.

El proyecto cuenta con un presupuesto de 330.719 euros y un plazo de ejecución estimado de tres meses. La intervención se financiará a través del Plan de Cooperación del Cabildo de Gran Canaria con los ayuntamientos, correspondiente a la anualidad de 2026.

Una vía deteriorada por el paso del tiempo y el tráfico pesado

La actuación se desarrollará sobre una superficie de más de 11.000 metros cuadrados. Los trabajos previstos consisten en el fresado completo de la capa de rodadura existente y la posterior repavimentación con una mezcla bituminosa de cinco centímetros de espesor.

El proyecto también contempla el saneo de los tramos más deteriorados, la instalación de una barrera metálica de seguridad, el remate de las rejas de pluviales y la reposición de la señalización horizontal.

La intervención responde al deterioro acumulado del pavimento, que ha agotado prácticamente su vida útil debido tanto al paso del tiempo como al incremento del tráfico pesado asociado a las actividades industriales y servicios municipales presentes en el entorno.

Más de ocho millones para renovar el pavimento de la ciudad

La obra se enmarca en el Plan de Asfaltado municipal, un programa con el que el Ayuntamiento está renovando el firme en distintos barrios de la capital. Desde mediados de 2024, el consistorio ha destinado más de 5,1 millones de euros a la mejora de cerca de 70 calles en diferentes zonas de la ciudad.

Entre las intervenciones recientes destaca la ejecutada en la calle Tomás Morales, donde se invirtieron 785.281,03 euros en dos fases para completar el asfaltado integral de esta vía, que no había sido renovada en su totalidad desde hace más de cincuenta años.

Nuevas actuaciones en varios barrios

A estas actuaciones se suma una nueva obra ya adjudicada dentro del plan de asfaltado que afectará a los barrios de Guanarteme, Alcaravaneras y Escaleritas. Actualmente se encuentra en fase de replanteo y preparación de la documentación previa al inicio de los trabajos. Esta intervención cuenta con una inversión de 2,8 millones de euros.

Con el conjunto de proyectos en marcha, el Plan de Asfaltado de Las Palmas de Gran Canaria alcanzará una inversión acumulada superior a ocho millones de euros durante el actual mandato, con actuaciones previstas en más de un centenar de calles distribuidas en los cinco distritos de la ciudad, orientadas a mejorar la seguridad vial y el estado del espacio público.