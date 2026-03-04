La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria detiene a un joven de 19 años como presunto autor del incendio de un garaje en la avenida Escaleritas

Un varón de 19 años ha sido detenido por agentes de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria, adscritos a la Unidad Territorial de Barrios, como presunto autor del incendio en un garaje en la avenida Escaleritas de la capital grancanaria.

Los hechos ocurrieron entre las 14:15 y las 14:45 horas del 4 de marzo, en el momento en el que el Centro de Emergencias Municipal (Cemelpa) recibe la alerta de un posible incendio en el interior de un garaje en la citada avenida. En ese momento, también fueron informados los agentes.

Extinción de las llamas

Al llegar los policías, observan como del interior del garaje sale bastante humo, por lo que activan los indicativos de bomberos. Una vez llegan al lugar, proceden a acceder al interior de la cochera y sofocan las llamas, provenientes de una gran cantidad de papeles junto a un neumático.

Dentro se encontraba escondido el detenido, que es sacado rápidamente al exterior con el objetivo de proteger su integridad física. Posteriormente, el joven manifiesta que había prendido él mismo fuego a los papeles con un mechero.

Debido a esto y a no tener un domicilio conocido, los agentes de la Unidad Territorial de Barrios proceden a la detención. En principio, los vehículos de interior del garaje no sufrieron daño alguno.