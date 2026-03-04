Seis meses en California para optimizar la IA aeroespacial: El sueño de Samuel Torres con la Beca Fulbright

No se habla de otra cosa. "Inteligencia Artificial" fue la palabra escogida por la Fundéu 2022. Cada semana, Open AI, la empresa que dirige a la IA más famosa del mundo, ChatGPT, da cabida a un cupo de 810 millones de usuarios activos mensuales, y el número no deja de crecer. Pero en el campo aeroespacial, la IA avanza mucho más lento. Es por eso que el doctorando del programa de Tecnologías de la Telecomunicación e Ingeniería Computacional de la ULPGC Samuel Torres Fau (2000, Zaragoza), desarrolla un sistema propio que permita 'aligerar' las tareas de la computación neuromórfica, y así acelerar el despliegue de aplicaciones IA en el espacio.

Se graduó en Ingeniería de Computadores en la Universidad de Zaragoza y actualmente investiga en el campo de la Computación Neuromórfica, una disciplina que se inspira en cómo opera el cerebro, donde las neuronas se activan sólo cuando es necesario, para simplificar procesos de IA. Y por esto, Torres es uno de los beneficiarios de la Beca Fulbright, que le costeará medio año de residencia en la Universidad de California Santa Cruz, en EE.UU, de la mano de la eminencia en IA, Jason K. Eshraghian.

Con esta tecnología, lo que se logra es optimizar el inmensurable gasto energético que genera esta industria en expansión. Si la tendencia no cambia, la IA generativa podría estar en camino de consumir anualmente tanta electricidad como todo el país de Irlanda.

"Ya es que la eficiencia no es que sea oportuna, es que es necesaria, porque si no, no hay forma posible de ejecutar esta inteligencia en un satélite, en órbita", subraya Torres. Los asistentes en chatbots, en los que se encuentra ChatGPT y Gemini, han cambiado cómo se concibe la vida y son ya parte de la realidad laboral. Pero aplicarlos en un satélite supone una tarea fina, porque cada modelo tiene "en torno a billones o trillones de parámetros", que son los que realmente se ejercitan para proporcionar una respuesta. Ejecutarlos en el plano terrestre es más económico para los bolsillos de las empresas aeroespaciales, al menos por el momento.

La energía que cuestan estos circuitos es el kit de la cuestión. "El circuito o el hardware que tú puedes poner en un satélite tiene muchas más restricciones que los que tenemos en Tierra. Por ejemplo, los centro de datos terrestres pueden recibir gigavatios de información sin problema", advierte. Su tesis doctoral, titulada Desarrollo de un entorno de trabajo para acelerar el despliegue de aplicaciones IA en el espacio, suscita el interés de Thales Alenia Space, uno de los grandes fabricantes europeos de satélites. La empresa ha firmado un proyecto a cuatro años vista con la división de Diseño de Sistemas Integrados (DSI) ULPGC para financiar el desarrollo de esta tecnología. "También se investigará la metodología para poder enfocar la tecnología en un desarrollo de producto", asume el investigador.