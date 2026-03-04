Talleres de cocina canaria, cine fórum y formación digital: esta es la oferta de marzo de la Universidad Popular de Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la Universidad Popular, ha presentado su programación de marzo con nuevas actividades formativas y culturales en distintos barrios del municipio. La iniciativa refuerza la oferta de talleres de la ciudad y amplía las opciones para la ciudadanía en áreas como cultura, gastronomía canaria y competencias digitales.

La programación se desarrollará en los centros municipales de Guanarteme, Lomo Blanco, La Isleta, Ciudad Alta y La Paterna. Durante el mes de marzo se impartirán talleres prácticos, cine fórum, exposiciones y cursos especializados, además de actividades vinculadas al 8M.

Talleres en Guanarteme: cocina canaria y formación práctica

En el centro de Guanarteme tendrá lugar el taller 'Aprender a montar en bici', del 24 al 27 de marzo, en horario de tarde. También se celebrará el taller 'Cocina Canaria: Potaje de Vigilia', centrado en la gastronomía tradicional de Gran Canaria.

Además, se desarrollará la jornada cultural 'Mararía, miradas y sonidos', que combinará proyección cinematográfica, debate y música en directo. A esto se suma un curso de Manipulación de alimentos, orientado a mejorar la cualificación profesional de las personas participantes.

Actividades culturales en Lomo Blanco y La Isleta

El centro de Lomo Blanco acogerá la exposición 'No te quedes a medias', organizada con motivo del 8 de marzo. Asimismo, se impartirán talleres creativos como 'Broches fieltrando corazones' y 'Jabones con fieltro', además del 'Encuentro en Santa Cristina'.

En La Isleta se celebrará un cine fórum con la proyección de la película 'Maudie, el color de la vida', en doble sesión. También se ofrecerá la charla 'Mujer y arte', generando un espacio de reflexión cultural en uno de los barrios históricos de Las Palmas de Gran Canaria.

Ciudad Alta: artesanía y baile tradicional canario

En Ciudad Alta se impartirá el taller 'Muñequeando-ando', así como el taller de Baile tradicional canario, que se extenderá hasta el mes de mayo. La programación incluye además la charla 'Arte y mujer', con acceso libre hasta completar aforo.

Formación digital en La Paterna

El centro de La Paterna centrará su programación en la capacitación tecnológica. Se impartirán talleres sobre privacidad y seguridad en redes sociales, aplicaciones móviles útiles para el día a día e identidad digital, incluyendo contenidos sobre certificado FNMT y sistema Cl@ve.

Estas acciones se desarrollan en colaboración con la Escuela de Ciudadanía de Gran Canaria y refuerzan la formación en competencias digitales en Las Palmas de Gran Canaria, especialmente en el ámbito de la administración electrónica.

Información e inscripciones

Las personas interesadas en participar en los talleres de la Universidad Popular pueden consultar la programación completa, fechas de inscripción y requisitos a través de la web oficial y de los perfiles en redes sociales @UPLasPalmasGC. También pueden solicitar información directamente en los centros municipales de Ciudad Alta, Guanarteme, La Isleta, Lomo Blanco y Tamaraceite.