El TSJC ordena el pago de 5,3 millones a los vecinos del edificio San Telmo por la Biblioteca del Estado

El Estado debe pagar 5,3 millones de euros a la comunidad de propietarios del edificio San Telmo, en Las Palmas de Gran Canaria. Así lo ha instado una diligencia de ordenación dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que impulsa el cumplimiento de la indemnización ya fijada en el procedimiento.

El origen del conflicto se remonta a la construcción de la Biblioteca Pública del Estado en la Avenida Marítima, que abrió sus puertas en 1997. Los vecinos del edificio San Telmo sostuvieron que el inmueble cultural, levantado de forma contraria a la normativa urbanística, les tapó las vistas al mar y redujo zonas verdes, lo que habría provocado una devaluación del valor de las viviendas en el mercado.

De hecho, el TSJC y posteriormente el Tribunal Supremo declararon nula la licencia de la biblioteca por vulnerar el artículo 161 del Plan General de Ordenación Urbana de Las Palmas de Gran Canaria de 1989. Los tribunales señalaron, entre otras cuestiones, que la autorización se concedió sin redactar el Plan Especial exigido y con cambios en el proyecto que afectaron a la ordenación prevista, por ejemplo, se alteraron determinaciones sobre espacios libres y se privó de parte de la zona verde.

Un largo litigio

Tras años de litigio, la salida judicial parecía conducir a la demolición del edificio. Sin embargo, el Estado optó por expropiar a los vecinos el derecho a ejecutar la sentencia, que obligaba a derribar la biblioteca. Es decir, en lugar de demoler, se compensó económicamente a los afectados por perder la posibilidad de exigir esa ejecución. La decisión provocó que en junio del año pasado el TSJC promoviera una cuestión de inconstitucionalidad, que fue finalmente desestimada.

Para calcular la compensación, la comunidad de propietarios aportó una pericial que fijó la indemnización en 5.343.590,57 euros, al entender que la biblioteca había causado una depreciación importante del valor de mercado del edificio. La Abogacía del Estado, por su parte, defendió el pago de 895.222,93 euros, más intereses.

Finalmente, el TSJC dio por buena la valoración presentada por los vecinos, ya que concluyó que el espacio cultural sí que generó perjuicios en minoración de zonas verdes, así como en vistas. También consideraron que era la más sólida porque los peritos inspeccionaron el inmueble y las afecciones sobre el terreno, mientras que el informe estatal se elaboró en Madrid, sin visitar el lugar.