Más capacidad operativa para los bomberos de Las Palmas de Gran Canaria: este es el nuevo camión bomba que está en construcción

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha adjudicado el contrato para la construcción de un nuevo camión bomba rural ligera (BRL) destinado al Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS), dentro del proceso de renovación del parque móvil del cuerpo municipal. La fabricación del vehículo ha sido encargada a la empresa especializada Incipresa por un importe de 536.070 euros.

Esta incorporación se enmarca en la estrategia municipal de modernización de los medios materiales del servicio de bomberos. En el último año, el consistorio ha sumado cuatro nuevos vehículos al parque móvil del SEIS y tiene en fase final de construcción una autobomba adicional, lo que eleva la inversión total destinada a este proceso a 2,5 millones de euros.

El concejal responsable del área de Seguridad, Josué Íñiguez, señaló que esta adjudicación “permite avanzar en la renovación de la flota y mejorar la capacidad de respuesta del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento ante cualquier tipo de intervención”.

Intervenciones en zonas de difícil acceso

El nuevo vehículo se incorporará a los tres camiones de primera salida y al vehículo de mando que ya han sido añadidos recientemente al servicio, además de la autobomba que actualmente se encuentra en proceso de fabricación. El camión bomba rural ligera contará con tracción integral 4x4, lo que permitirá mejorar la operatividad del cuerpo municipal tanto en intervenciones urbanas como en entornos rurales y áreas de difícil acceso.

El vehículo dispondrá de una cisterna de 2.000 litros y una bomba centrífuga con un caudal de 2.500 litros por minuto

Según explicó Íñiguez, el vehículo presenta características similares a las de un camión de primera salida, aunque con tracción integral que facilita el acceso a zonas de orografía compleja, especialmente en áreas de interfaz urbano-forestal, donde coinciden espacios habitados y entornos naturales.

El concejal también destacó que la expansión urbana hacia nuevas zonas de la ciudad ha incrementado el uso ciudadano de barrancos y áreas rurales, espacios donde este tipo de vehículo permite intervenir con mayor seguridad y sin comprometer la operatividad del equipo. Además, el nuevo camión permitirá reforzar la colaboración del cuerpo municipal en incendios forestales que puedan declararse en cualquier punto del archipiélago.

Capacidad operativa

El vehículo estará equipado con un motor diésel de seis cilindros y 280 caballos de potencia y tendrá una masa máxima autorizada de 16 toneladas. Dispondrá de una cisterna de 2.000 litros y una bomba centrífuga de alta y baja presión con un caudal máximo de 2.500 litros por minuto.

Entre sus equipamientos también se incluye un monitor de techo capaz de lanzar agua o espuma hasta 80 metros de alcance. La cabina doble permitirá el traslado de seis efectivos, con soportes para equipos de respiración autónoma, sistema de comunicaciones integrado y asientos con cinturones de seguridad de tres puntos.

Seguridad para las intervenciones

La carrocería del vehículo estará fabricada íntegramente en aluminio y contará con compartimentos iluminados mediante tecnología LED, bandejas extraíbles para el material de intervención y acceso seguro al techo mediante escaleras abatibles.

El camión incorporará además iluminación perimetral LED de alta potencia, sistema de megafonía, sirenas bitono y señalización luminosa de última generación, cumpliendo con la normativa europea Euro VI. El diseño del vehículo prioriza la maniobrabilidad en espacios reducidos y la seguridad durante las intervenciones nocturnas o en terrenos irregulares.

El contrato también contempla la realización de jornadas de formación dirigidas al personal del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, con el objetivo de dar a conocer las características del nuevo vehículo y el funcionamiento de los sistemas técnicos incorporados.