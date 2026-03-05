Geursa y la Sociedad de Promoción retrasan los pagos a los proveedores del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

Sociedad de Promoción y Geursa tardan 96 y 87,5 días de media en pagar a sus proveedores. Las fiestas y la actividad cultural de la ciudad y la gestión urbanística lastran el periodo medio que registró el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria -contando con sus empresas y institutos- en el mes de enero hasta los 42,5 días, es decir, 12 por encima del periodo recomendado y obligatorio que establece la legislación vigente para las administraciones públicas.

El periodo medio de pago a proveedores por parte del Ayuntamiento de la capital y de sus empresas dependientes ha mejorado notablemente en los últimos años; especialmente con la agilización de pagos atrasados -solo en diciembre pasado el Pleno aprobó créditos para pagar facturas por valor de 35 millones de euros-. No obstante, Geursa y Promoción siguen lastrando el promedio municipal al superar con creces los límites establecidos.

El promedio registrado por el Ayuntamiento en el primer mes del presente año empeoró las cifras del año pasado. En enero de 2025 el Consistorio logró un periodo medio de pago de 28 días. El empeoramiento en el promedio de las dos empresas municipales citadas está detrás de esta situación. Hace un año Geursa y Promoción tardaban de media 48 días, por lo que han doblado su promedio.

Los que sí cumplen con el periodo de pago

El Ayuntamiento propiamente dicho tardó una media de 23,6 días en pagar a sus proveedores, por lo que cumple los plazos previstos por ley. También cumplen la normativa el resto de organismos -con la excepción de Geursa y Promoción-. La Fundación Auditorio Teatro hizo 16,6 días de media; el Instituto Municipal de Formación y Empleo (IMEF) 17,1 días; el Instituto Municipal de Promoción para la Actividad Física y el Deporte (IMD) 28,9 días; y Turismo LPA 19,75 días.

El mismo mes de 2025 el Ayuntamiento propiamente dicho pagaba a los 24,3 días, por lo que el periodo medio de pago se ha mantenido estable, al igual que el la Fundación Auditorio Teatro, el IMD y LPA Turismo. El IMEF sí que ha tenido una mejora notable; hace un año tardaba una media de 53,2 días en abonar las facturas pendientes. Salvo enero y marzo, el Consistorio incumplió la regla de los 30 días el resto del año; siendo octubre y noviembre los peores meses al superar los 50 días.

Calles con Arte de La Isleta, actividad organizada por Promoción. / LP/DLP

Durante todo 2025, Geursa y Sociedad de Promoción incumplieron la regla de los 30 días de periodo medio de pago. Tan solo esta última logró pagar sus facturas pendientes en tiempo y forma en marzo -mes en el que finalizó el Carnaval-, cuando el periodo medio de pago fue de 26,4 días. En cualquier caso, ambas tuvieron en el arranque del presente ejercicio 2026 su peor promedio desde enero y octubre de 2024, respectivamente.

Una mejora notable

No obstante, estas dos empresas municipales han mejorado notablemente el tiempo que tardan de media para pagarle a sus proveedores con respecto a tiempos pasados. Promoción superó en 2024 varios meses el centenar de días de media. Coincide con el año en el que una auditoría desveló en la entidad un agujero económico de 693.193 euros correspondiente a facturas pendientes de los años 2020, 2021 y 2022.

La situación en Geursa era más acuciante hasta hace dos años. Desde diciembre de 2023 no ha vuelto a superar el centenar de días de media, es decir, más de tres meses frente al mes natural establecido por ley. En enero de ese mismo año, entonces bajo el equipo de Augusto Hidalgo, alcanzó los 737 días de media; o lo que es lo mismo, dos años. El periodo medio de pago de todo el Consistorio se veía lastrado entonces por encima de los 100 días.

Reducir la deuda a proveedores

El concejal de Hacienda, Francisco Hernández Spínola, presumió en diciembre de 2023, tras sus primeros seis meses al frente del área, de haber pagado en ese tiempo la mitad de los 110 millones de euros que le adeudaban a los proveedores municipales. El pleno de abril del año siguiente aprobó un macro crédito extraordinario con cargo a remanentes para abonar facturas pendientes: 57 millones correspondientes a facturas que llevaban, en algunos casos, en el cajón desde 2016.

Prácticamente la mitad de esos 57 millones correspondían a facturas de Geursa. La empresa municipal debía, en algunos casos desde hacía varios años, honorarios de arquitectos por redactar proyectos, además de direcciones de obra, planes de seguridad o el vídeo que elaboraron desde un dron para la inauguración de la pasarela Onda Atlántica en enero de 2021 -más de dos años antes-.

Este esfuerzo por cancelar facturas pendientes llevó al Consistorio a aprobar en diciembre pagos por valor de 35,1 millones de euros. Este esfuerzo por parte del equipo que dirige Spínola hizo posible que el Ayuntamiento de la capital cerrara el año con solo 21,5 millones de euros en la Cuenta 413, que es aquella donde se acumulan los pagos pendientes. Se trata de una cifra que ha permitido reducir la deuda municipal en un 80% en dos años y medio de mandato.