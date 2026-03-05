Homenaje a Segundo Díaz Santana en la Iglesia de los Jesuitas, al cumplirse un mes de su fallecimiento
El sacerdote falleció el pasado 5 de febrero en Las Palmas de Gran Canaria
La tarde del jueves se celebró un emotivo homenaje en memoria de Segundo Díaz Santana en la Iglesia de San Francisco de Borja, situada en la calle Doctor Chil. El acto, realizado un mes después de su fallecimiento, fue presidido por el Obispo Auxiliar, D. Cristóbal Déniz, quien estuvo acompañado por un grupo de sacerdotes, varios de los cuales fueron compañeros del homenajeado en el Seminario.
Segundo Díaz Santana falleció el 5 de febrero en Las Palmas de Gran Canaria tras una larga enfermedad. Como le recuerdan sus amigos y conocidos, muchos de los cuales acudieron al homenaje realizado este jueves, era una persona "despierta y abierta, de gran cultura y cercanía, un intelectual de talla que sabía combinar la hondura teológica con una sonrisa cómplice y un agudo sentido del humor, que hacía la vida más ligera y la fe más alegre".
Dejó una profunda huella en la comunidad canaria, especialmente en la formación de sacerdotes y laicos a través de sus clases en el Instituto Superior de Teología de las Islas Canarias (ISTIC) y el Seminario Diocesano de Las Palmas. Fue un firme defensor de los principios del Concilio Vaticano II, promoviendo una Iglesia en constante renovación, inclusiva y comprometida con la misión evangelizadora. Su visión de la eclesiología de comunión y su trabajo en el Sínodo Diocesano de Canarias (1992) ayudaron a materializar estos ideales en la Diócesis.
Además de su labor académica, Segundo se destacó por su cercanía y dedicación pastoral, especialmente con los más vulnerables, siguiendo el ejemplo de Monseñor Pildain. Su pensamiento teológico se centró en la conexión entre fe, justicia social y caridad, y su legado perdura en aquellos que tuvieron la suerte de aprender de su sabiduría y humanidad.
