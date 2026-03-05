Así es el laboratorio urbano que prepara Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria celebró este jueves su primera Jornada Tecnológica en el Castillo de Mata. El objetivo: compartir y debatir sobre tecnologías emergentes con aplicación en la conectividad y la innovación urbana. Asistieron empresas, universidades, instituciones y entidades tecnológicas.

Transformación digital como eje

El concejal de Presidencia, Hacienda, Modernización y Recursos Humanos, Francisco Hernández Spínola, abrió el encuentro y enmarcó la cita en la estrategia municipal de modernización. Según expuso, el Ayuntamiento trabaja en la digitalización de servicios y en la creación de un entorno que facilite la innovación.

En esa línea, citó proyectos como LPA Digital, orientado a digitalizar procesos internos, y la Agenda Digital Municipal 2021-2025, que fija la hoja de ruta del mandato en materia tecnológica. También señaló el plan Horizonte Digital LPGC 2030, con el que el Consistorio quiere ordenar la transformación digital de la ciudad en la próxima década.

Sandbox LPGC, en la fase previa a su puesta en marcha

La jornada continuó con la ponencia ‘Una ciudad abierta a la disrupción tecnológica: Sandbox LPGC’, a cargo del coordinador general de Modernización, Roberto Moreno. Moreno explicó que el Sandbox LPGC, cuya entrada en funcionamiento está prevista “próximamente” tras la aprobación de su ordenanza, busca ofrecer un entorno regulado para ensayar soluciones en espacios urbanos reales con participación de administración, universidades, empresas y centros de investigación.

Durante su intervención, detalló que el modelo pretende facilitar pruebas controladas, validar proyectos y extraer aprendizajes para orientar decisiones e inversión pública.

Aurora: comunicaciones por campo magnético

El encuentro incluyó la intervención de HongJae Choi, vicepresidente de SunnyWave Technologies, que presentó Aurora. Se trata de un sistema de telecomunicaciones por campo magnético, planteado como alternativa en entornos complejos donde, según expuso, las comunicaciones inalámbricas tradicionales pueden tener limitaciones.

Choi señaló posibles usos en conectividad industrial y gestión del Internet de las Cosas (IoT), con ejemplos en astilleros, plantas de semiconductores y estructuras metálicas, con el objetivo de mejorar la estabilidad de la comunicación sin cambios estructurales en las instalaciones.

Cierre con debate y networking

La primera Jornada Tecnológica concluyó con un espacio de debate y un Coffee&Chat para impulsar el intercambio de experiencias y la creación de contactos entre los participantes del ecosistema tecnológico local.