El nuevo Plan de Movilidad Urbana Sostenible busca optimizar el transporte público y regular el tráfico en Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria sigue avanzando en la actualización del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), un documento esencial para el diseño de la movilidad en la ciudad durante la próxima década. En las últimas semanas, el concejal de Movilidad y Empleo, José Eduardo Ramírez, ha mantenido encuentros con diversos sectores estratégicos de la ciudad, con el objetivo de incorporar sus propuestas en el plan.

En este proceso de actualización, se han incluido las aportaciones de representantes del sector de la motocicleta, así como de los dos grandes centros hospitalarios de la ciudad, el Hospital Doctor Negrín y el Hospital Insular Materno-Infantil. Además, asociaciones de personas con discapacidad, como el CERMI y la ONCE, han sido parte fundamental de las reuniones. Según Ramírez, estas consultas son esenciales para obtener un diagnóstico exhaustivo de los diferentes aspectos que afectan a la movilidad urbana.

El concejal destacó que la colaboración de estos sectores será clave para garantizar que el nuevo PMUS refleje las necesidades de todos los colectivos implicados. “El PMUS es la herramienta más relevante para vertebrar la movilidad en Las Palmas durante los próximos años, y por ello, es vital contar con las propuestas de la mayor cantidad de sectores posibles”, comentó Ramírez.

Desde noviembre de 2025, la Concejalía de Movilidad ha llevado a cabo un proceso participativo que ha involucrado a diversos actores clave de la ciudad. Además de los encuentros con los sectores mencionados, se han realizado reuniones con los estudiantes del programa universitario Peritia Et Doctrina y con agentes clave de la movilidad en la ciudad. Este proceso continuará en los próximos meses, con nuevos encuentros previstos con sectores como el de los taxistas, la distribución urbana de mercancías, y los cuerpos de Protección Civil y la Policía Local. Se espera que antes del verano, ya esté disponible un borrador del documento final.

Noticias relacionadas

El nuevo PMUS tiene como base una ciudad orientada al peatón, promoviendo una movilidad inclusiva, multimodal, segura y sostenible. Entre las medidas que se incluirán en el plan destacan la optimización del transporte público, la regulación del tráfico vehicular, la peatonalización de calles y la creación de nuevos itinerarios ciclistas, entre otros proyectos orientados a la descarbonización y la creación de zonas de bajas emisiones.