Las Palmas de Gran Canaria encarga un estudio para rehabilitar la carabela 'La Niña III' tras el incendio de 2023

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha encargado un estudio técnico para la futura rehabilitación de la Carabela ‘La Niña III’, ubicada en el parque Santa Catalina, con el objetivo de conocer su estado actual tras el incendio sufrido en mayo de 2023 y definir las actuaciones necesarias para su recuperación basándose en criterios técnicos y patrimoniales.

El contrato, tramitado por la Concejalía del Distrito Isleta-Puerto-Guanarteme, que dirige el concejal Héctor Alemán, ha sido adjudicado al consultor marítimo y arquitecto naval Daniel Rodríguez Zaragoza por un importe total de 5.992 euros.

El estudio contempla la realización de uno o varios reconocimientos visuales exhaustivos de la embarcación con el fin de determinar su condición, así como la elaboración de un informe técnico que incluirá la valoración de los daños ocasionados por el incendio, el estado de conservación de las zonas no afectadas por el siniestro y las directrices básicas para su restauración.

Asimismo, el documento recogerá la descripción de los procedimientos, materiales y métodos necesarios para llevar a cabo las reparaciones y reintegrar la embarcación a una condición óptima para su exposición en tierra, junto con un estudio estructural y dimensional de las áreas destruidas para devolverla a su configuración original. El informe incorporará también propuestas técnicas para su futura disposición y conservación.

Diseñada por el marino Carlos Etayo

La carabela ‘La Niña III’ es una réplica de la embarcación utilizada en el primer viaje de Cristóbal Colón a América. Fue diseñada por el marino Carlos Etayo y construida en los Astilleros Castro, en Galicia, bajo el asesoramiento del ingeniero Francisco Lasa. La nave cuenta con una eslora de 17,30 metros y una manga de 4,12 metros, y está construida con roble en las cuadernas y la estructura; pino gallero en el forro y las cubiertas; y troncos de abeto navarro en los mástiles y el bauprés.

El concejal Héctor Alemán ha señalado que “este estudio supone un paso imprescindible para recuperar un elemento simbólico del parque Santa Catalina y avanzar con garantías en un proyecto de rehabilitación riguroso y respetuoso con su diseño original”. Alemán ha añadido que “la colaboración con la Fundación Canaria Museo de la Ciencia y la Tecnología – Museo Elder permitirá contar con apoyo técnico y logístico especializado para abordar este proceso con criterios científicos y patrimoniales”.

Asimismo, para realizar esta actuación, el Ayuntamiento solicitó la autorización al Cabildo de Gran Canaria, propietario de la réplica, para que el Museo Elder pueda asumir en el futuro la gestión de la embarcación y colaborar en su rehabilitación, respetando el diseño original concebido por el capitán Etayo con tecnología del siglo XV.