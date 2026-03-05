Las Palmas de Gran Canaria invierte 695.500 euros para asegurar la continuidad de la Escuela de Educación Musical

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha aprobado hoy en Junta de Gobierno la primera prórroga del contrato para la organización y ejecución de la enseñanza musical en la Escuela Municipal de Educación Musical (EMEM), adjudicado a la empresa Eulen. Esta medida garantizará la continuidad de un proyecto educativo consolidado que ofrece formación musical a la ciudadanía, tanto en modalidad presencial como en línea.

La concejala de Educación, Nina Santana, destacó la importancia de esta prórroga, señalando que “esta prórroga garantiza la continuidad de un proyecto educativo consolidado que acerca la formación musical a la ciudadanía y permite seguir desarrollando el talento artístico en nuestra ciudad, ofreciendo una enseñanza accesible y de calidad para personas de todas las edades”.

El contrato, que fue adjudicado por la Junta de Gobierno en abril de 2023 y formalizado en mayo del mismo año, tenía una duración inicial de tres años, con la posibilidad de renovar por dos prórrogas anuales. Esta primera prórroga, aprobada hoy, extenderá la prestación del servicio desde el 1 de junio de 2026 hasta el 31 de mayo de 2027, manteniendo las condiciones establecidas en el contrato original.

Continuidad del servicio

El gasto máximo previsto para esta prórroga asciende a 695.500 euros, los cuales serán financiados con cargo al presupuesto municipal y distribuidos entre los ejercicios 2026 y 2027. Esta inversión permitirá continuar garantizando el funcionamiento de la Escuela Municipal de Educación Musical y la calidad de la enseñanza que se ofrece a los más de 500 alumnos que participan en el centro.

La Escuela Municipal de Educación Musical es un espacio de formación abierta a toda la ciudadanía, que promueve el aprendizaje de la música a lo largo de toda la vida. A través de cerca de treinta especialidades instrumentales y diversas disciplinas musicales, la escuela ofrece formación tanto a niños, niñas, jóvenes como a adultos, contribuyendo al desarrollo cultural de la ciudad y fomentando el acceso a la música como herramienta educativa y de participación cultural.

Compromiso con la accesibilidad

Con esta prórroga, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con la educación musical y la promoción cultural de la ciudad, asegurando la continuidad de un servicio que sigue facilitando el acceso a la formación en diferentes disciplinas musicales. La posibilidad de recibir clases tanto presenciales como en línea permite que la Escuela llegue a un público más amplio y diverso, adaptándose a las necesidades de la comunidad.

El centro sigue siendo un referente para la formación musical en la ciudad, y con esta prórroga se garantiza que el proyecto continuará creciendo, favoreciendo el talento artístico y ofreciendo una educación musical de calidad para todos.