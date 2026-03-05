El PP de Las Palmas de Gran Canaria exige al gobierno municipal que salde los impagos a Policía Local y Bomberos

La portavoz del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Jimena Delgado, ha exigido al grupo de gobierno (PSOE, Podemos y NC) que abone de inmediato las retribuciones pendientes a los cuerpos de Policía Local, Agentes de Movilidad y Bomberos de la capital, tras un comunicado de los sindicatos que denuncia impagos y retrasos salariales, algunos de los cuales datan de 2024.

Delgado subraya que estos incumplimientos "agravan una situación ya crítica" en los servicios de seguridad y emergencias de la ciudad. La portavoz popular recuerda que hace solo una semana, los bomberos se manifestaron durante el Pleno municipal y, días después, volvieron a concentrarse en el Parque Central para expresar su malestar, denunciando la falta de personal, medios y una organización deficiente.

“Si quienes protegen la ciudad tienen que salir a la calle una y otra vez para ser escuchados, algo está fallando y está fallando mucho”, señaló Jimena Delgado, quien también destacó que la falta de personal ha obligado al cierre “casi permanente” de dos de los tres parques de bomberos existentes en Las Palmas.

Problemas estructurales en la Policía Local

La portavoz del PP también consideró “evidente” que existen problemas estructurales en la Policía Local, donde “apenas hay mandos”, ya que solo se cubren 2 de las 11 plazas jerárquicas del cuerpo. Esto, según Delgado, compromete la planificación operativa, la cobertura de turnos y el control de los servicios. "No se puede pedir más presencia y más eficacia si se mantiene a la Policía Local sin una estructura de mandos suficiente y, además, con retrasos en los pagos", añadió.

Según el sindicato, entre las cantidades pendientes figuran horas extraordinarias desde septiembre de 2024, productividades especiales de eventos sin abonar desde octubre de 2025, la productividad general de varios meses sin valorar ni fecha de pago, además de otros conceptos como el complemento variable de unidades especiales, indemnización de vestuario, aportaciones al plan de pensiones y ayudas sociales y médicas.

Seguridad privada en los grandes eventos

Delgado también ha vinculado esta situación a lo que considera un “doble discurso” del gobierno municipal. “Es una paradoja que un gobierno que se autodenomina de izquierdas y presume de defender lo público esté convirtiéndose en el rey de la privatización”, señaló. En este sentido, el PP recordó que contratar seguridad privada para grandes eventos como el Carnaval se ha vuelto habitual, y alertó de que también se recurre a servicios privados en ámbitos sensibles, como los Fuegos de San Lorenzo, mientras se desatiende el refuerzo de los servicios municipales.

“Al menos es una alegría que por fin se quiten la careta, pero lo mínimo es que no mantengan un discurso de defensa de lo público cuando, a la hora de gestionar, hacen exactamente lo contrario”, agregó Jimena Delgado. Esta situación, según la portavoz, coincide con un contexto de creciente inseguridad en la ciudad, que requiere de “máxima seriedad”. En 2025, Las Palmas experimentó un aumento de homicidios y riñas, lo que refuerza la necesidad de reforzar los recursos de seguridad y la presencia efectiva en la calle.

Por último, la portavoz del PP considera "incomprensible" la organización interna del gobierno municipal. “No es normal que el concejal de Seguridad, que ya arrastra numerosos problemas en su área, haya asumido además la gestión de Cultura tras la salida de Adrián Santana. Si la seguridad está en entredicho, la respuesta no puede ser cargar aún más esa concejalía”, concluyó.