Actividades culturales y recreativas: así es la asociación que han creado vecinos de La Isleta

La Isleta tiene una nueva entidad que busca aportar un completo programa de actividades al barrio portuario. La asociación cultural y recreativa Corazón de La Isleta pretende activar la cultura al detectar que había "demandas no cubiertas". La primera reunión reunió a 130 vecinos, que contribuyeron con sus ideas proponiendo talleres, excursiones o formaciones que son de interés para animar el día a día de los residentes.

"Todos tenemos nuestros trabajos, esto es de forma altruista", apunta el presidente de la asociación, José Juan Díaz. La dirección está conformada por un grupo intergeneracional con edades comprendidas entre los 26 y los 64 años. Díaz tiene bagaje en el mundillo asociativo porque también pertenece a la asociación cultural y vecinal Cofiris desde hace 17 años, donde viene ejerciendo las tareas de tesorero. "La gente de La Isleta se tenía que trasladar hasta San Nicolás para irse de excursión o de viaje y la gente me decía que se desplazaban porque ellos no tenían para hacer clases de costura, patchwork o estimulación de la memoria", detalla. Esa falta de actividades, que percibió el actual presidente, fue su motivación para ponerse manos a la obra en la creación de una asociación que permitiera insuflar vida y nuevas propuestas.

Díaz asegura que han conseguido llegar al centenar de afiliados en su primera semana de vida. "En ningún momento pensábamos que se hicieran socios desde el primer día y mucho menos que a la gente le gustase tanto el proyecto", afirma sorprendido y anima a más vecinos a apuntarse a través de sus redes sociales o mediante el número de teléfono 667832782.

Primera actividad

La primera actividad que han programado es una excursión a Telde para desayunar, que seguirá con un almuerzo en Valleseco, una cita a la que acudirán alrededor de 300 personas. Por ahora, no tienen un programa avanzado, pero en abril están planteando la puesta en marcha de actividades para los niños y familias. Y es que entre sus objetivos más claros está atender la carencia de actividades destinadas a los más pequeños y mayores.

La asociación ha nacido todavía en pañales porque, por el momento, no cuentan con sede y hacen las reuniones en la propia casa del presidente, aunque por parte del Ayuntamiento capitalino y otras asociaciones de la zona, ya les han ofrecido espacios alternativos. Díaz explica que las bases están asentadas y poco a poco irán desarrollando todas las ideas que tienen previstas.

Uno de los principales objetivos es recuperar los lazos de vecindad que caracterizaban al barrio

Las primeras peticiones de los vecinos han sido excursiones y salidas culturales; formaciones, sobre todo en redes sociales y en el certificado digital; así como cursos de estimulación de la memoria y de mantenimiento físico para las personas mayores. Recomendaciones que tienen ya apuntadas para trabajar en ellas desde la organización.

Lazos de vecindad

Uno de los principales objetivos es recuperar los lazos de vecindad que caracterizaban al barrio antiguamente. "Queremos que siga siendo como antes, cuando conocías a tu vecino del frente y si te hacía falta algo se lo pedías", refleja Díaz. El presidente considera que la gentrificación y el crecimiento demográfico del barrio ha provocado, -como en muchas otras zonas de la ciudad- la falta de ese sentimiento comunitario, que por otra parte, muchos vecinos (nuevos y de toda la vida) les gustaría recuperar.

Además de la sección de ocio, desde la asociación quieren potenciar el voluntariado y el envejecimiento activo. Para ello incentivarán las relaciones intergeneracionales a través de actuaciones como el acompañamiento de gente joven a mayores en tareas cotidianas como son hacer la compra o ir al médico, pero también con tan sencillo como una llamada al día para luchar contra la soledad no deseada. "Hay muchos mayores, que desgraciadamente viven solos, y con 10 minutos de conversación ya se sienten más acompañados", valora Díaz.

Desde el Corazón de La Isleta reconocen que ya hay muchas asociaciones que operan en el barrio, y con las que ya han creado relaciones para trabajar de forma conjunta. En este sentido, pretende que la participación colectiva no solo sea una máxima con el resto de entidades, sino también de forma interna: "Aunque nosotros tengamos una hoja de ruta marcada, nos gusta destacar que el timón de la asociación siempre lo van a llevar los vecinos y los socios".