Vegueta
El Cristo de la Vera Cruz, patrono de la ciudad, enseña de la Semana Santa
El Crucificado de San Bernardo protagoniza un viacrucis con todas las hermandades y cofradías de San Antonio Abad a la Catedral
Lino Chaparro, presidente de las Hermandades y Cofradías y Patronazgos, presentó ayer junto a los Hermanos Mayores, el cartel de la Seramana Santa de Las Palmas de Gran Canaria de este año, en el que se contempla una imagen del Cristo de la Vera Cruz, patrono de la ciudad.
«Las cofradías sacamos a la calle la pasión y muerte de Jesús de Nazaret y, lo que es más importante, su resurreccción», dijo Lino Chaparro. «El Consejo de Hermandades acordó que la imagen de iba a ser titular del cartel del este año, Cristo de la Vera Cruz que procesionalel Viernes Santo y está radicado en la parroquia de San Agustín».
El primer acto del programa será a semana próxima, el sábado 14, que se celebrará un viacrucis del Consejo de Hermandades, desde San Antonio Abad hasta la catedral, en el que procesionará el Cristo Crucificado de San Bernardo, acompañado de todas las hermandades y cofradías.
Novedades en la procesiones de la Semana Santa
Entre las novedades de las procesiones, Lino Chaparro anunció el cambio de itinerario de la marcha de Nuestro Padre y María Santísima de Vegueta que amplía el recorrido de vuelta en su regreso a Santo Domingo.
La Cofradía del Santo Encuentro, que tenía imágenes en restauración, ha logrado que después de 16 años de cuidados pueda salir la imagen del Cristo en la tercerca caída con la Cruz a cuestas y el cirineo. Amparo Caballero, la restauradora, se ha comprometido a entregar la imagen restaurada el 19 de marzo para que pueda salir en la procesión del Encuentro.
Este año, además, el Viernes Santo la imagen de La Verónica también saldrá en procesión de nuevo, después de «muchísimos años que no salía en la procesión magna», dijo ayer José Manuel Olivares.
La Hermana Mayor de la Soledad de la Portería destaca la procesión del Retiro, tras la Magna, el Viernes Santo, muy significativa , en silencio, bajo el tañido de las campanas. «La gente que participa guarda un silencio impresionate y un orden admirable», dijo la Hermana Mayor Rosa Ojeda, que invitó a sumarse a los que no la conocen.
Explicaron los responsables de las cofradías también que Los Dolores de Triana mantiene el recorrido de todos los años «sobre los hombros de los internos de la cárcel de Saltop del Negro que ayudan a cargar el paso de la Virgen».
La Cofradía del Buen Fin, que organiza un viacrucis. cumple esta Semana Santa 84 años de salidas ininterrumpidas. El cambio más significativo será en la procesión del Resucitado, el domingo, que cierra la Semana Santa, con un más largo recorrido final.
La ermita del Espíritu Santo de Vegueta acogió el acto en el que se presentó junto al cartel al pregonero de esta edición, Fernando Canellada, director de LA PROVINCIA, que leerá la apertura de la Semana Mayor en el Gabinete Literario el 26 de marzo, jueves, a las 20.00 horas, dos días antes del Domingo de Ramos. La Semana Santa se celebra del 30 de marzo al 5 de abril, domingo de Resurrección.
