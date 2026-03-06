EMALSA interviene en la estación de bombeo del Teatro para limpiarla de arena, residuos y piedras arrastradas por la lluvia

EMALSA iniciará el próximo lunes, 9 de marzo, dos actuaciones paralelas en la red de saneamiento de Las Palmas de Gran Canaria, aunque sin relación alguna entre ellas y en lugares distantes de la ciudad.

La intervención principal se llevará a cabo en la Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) situada bajo la terminal de guaguas del Teatro Pérez Galdós, infraestructura clave en el sistema de evacuación de aguas residuales de la capital.

Los trabajos, de gran complejidad, consistirán en la ejecución de un bypass en la zona de cribado grueso de la instalación, desde la cámara de entrada hasta la cámara previa a los canales de cribado fino. El objetivo es permitir, con todas las garantías de seguridad, la limpieza y extracción manual de residuos, arenas y piedras acumuladas y arrastradas por las recientes lluvias. Para ello se instalarán bombas externas auto-aspirantes especialmente diseñadas para manejar grandes volúmenes de aguas residuales y liberar así la zona de trabajo.

Durante esta intervención, se procederá también a retirar las rejas de cribado grueso de la estación para trasladarlas a taller, donde se realizarán los trabajos de mantenimiento correctivo necesarios. Será la primera vez que se ejecuta una operación de este tipo fuera de la propia instalación, ya que durante los cerca de 30 años de funcionamiento de la estación las reparaciones se habían realizado siempre en su interior.

La EBAR del Teatro es una infraestructura estratégica dentro del ciclo integral del agua de la ciudad, ya que por ella pasa aproximadamente el 90 % de las aguas residuales generadas en Las Palmas de Gran Canaria antes de ser impulsadas hacia la depuradora de Barranco Seco. Por ello, durante la realización de estos trabajos seguirá funcionando y bombeando aguas residuales.

EMALSA adoptará todas las medidas posibles para reducir las molestias derivadas de estos trabajos. No obstante, debido a las características de la instalación y a su proximidad a edificios residenciales, podrían producirse episodios puntuales de olores o de ruidos, asociados éstos últimos a la instalación de las bombas exteriores necesarias para ejecutar el bypass, cuyo objetivo es mantener libre de agua la zona de trabajo, evitar vertidos y garantizar la seguridad de los operarios que accedan al interior de la estación.

Los trabajos únicamente implican la inutilización de parte de un carril en la avenida Rafael Cabrera, mientras duren las labores, no viéndose afectados ni el resto de la circulación ni el servicio de abastecimiento de agua.

De forma paralela, EMALSA iniciará también el lunes 9 de marzo una actuación en la red de saneamiento en dos tramos de calle Tomás Miller. La intervención se desarrollará entre los números 21, entre las calles Cirilo Moreno y Lucas Fernández Navarro, y 51, a la altura de la calle Nicolás Estévanez.

La previsión es que los trabajos se prolonguen hasta el día 11 de marzo, el miércoles próximo. Durante ese periodo se desviará la circulación en la zona para evitar los dos tramos cortados y con el objetivo de minimizar las molestias.

Al tratarse de una intervención en la red de saneamiento, esta actuación no implicará cortes de suministro y el servicio de abastecimiento de agua en la zona no se verá afectado.

La ejecución de ambas obras está coordinada tanto con la Policía Local como con el servicio de Guaguas, que mantendrá puntualmente informados a sus usuarios de las alteraciones que se puedan producir en su servicio durante el desarrollo de las mismas.