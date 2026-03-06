Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fundación Satocan y ACUFADE abren TIBICENA en Las Ramblas Centro: tecnología y humanidad para evolucionar la atención a la dependencia

El centro TIBICENA, una iniciativa de Fundación Satocan y ACUFADE, atenderá a más de 160 personas, brindando apoyo esencial a sus familias y cuidadores

Fundación Satocan y ACUFADE abren TIBICENA en Las Ramblas Centro: tecnología y humanidad para evolucionar la atención a la dependencia / LP/DLP

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

TIBICENA, un centro innovador de cuidados, ha dado un importante paso en Canarias, marcando un avance significativo en la atención a personas dependientes. Fundado por Fundación Satocan y la asociación ACUFADE, el nuevo centro se ubica en Las Ramblas Centro y ofrecerá un modelo de cuidado basado en la dignidad, la cercanía y la tecnología.

Este centro contará con 20 plazas de Centro de Día tradicional y 140 plazas dedicadas a Servicios de Promoción de la Autonomía Personal, mejorando la vida de más de 160 personas y aliviando la carga de las familias y cuidadores. Además, el espacio funcionará como un "Living Lab", un laboratorio de innovación abierta que incorporará las últimas tecnologías en robótica y domótica para fomentar la autonomía personal y prevenir el deterioro.

El acuerdo entre las dos entidades subraya el compromiso con la corresponsabilidad social: Fundación Satocan cede el espacio en Las Ramblas Centro, mientras que ACUFADE se encarga del diseño, desarrollo y gestión integral del centro. Este esfuerzo se alinea con la estrategia de desinstitucionalización y con los principios internacionales del Envejecimiento Saludable, creando un modelo replicable que pone en primer plano la dignidad de las personas dependientes.

TIBICENA no solo contribuirá a mejorar la calidad de vida de los usuarios, sino también a generar empleo estable y cualificado en la isla, consolidándose como un modelo de cuidado avanzado y digno para el futuro de Canarias.

TEMAS

