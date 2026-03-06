El Hospital Universitario Perpetuo Socorro regresa al Patronato de la Fundación Puertos de Las Palmas

La Fundación Puertos de Las Palmas celebró su primera Asamblea del año 2026, un encuentro que reunió a representantes de las entidades que integran su Patronato y a diferentes colaboradores. La sesión sirvió para analizar los principales desafíos del ejercicio y definir las líneas estratégicas que guiarán la actividad de la institución durante los próximos meses.

La reunión marcó el inicio oficial de la agenda de trabajo de la Fundación para este año. Entre sus prioridades se encuentra seguir impulsando proyectos vinculados a ámbitos como la formación, la cultura, la sostenibilidad, la innovación y la relación entre el puerto y la sociedad.

Esta entidad desarrolla iniciativas orientadas a fortalecer la conexión entre la actividad portuaria y el entorno social, promoviendo espacios de cooperación entre empresas, instituciones públicas y organizaciones privadas vinculadas al sector marítimo y logístico.

El Hospital Universitario Perpetuo Socorro vuelve al Patronato

Uno de los acuerdos más destacados adoptados durante la Asamblea fue la reincorporación de la Fundación Hospital Universitario Perpetuo Socorro al Patronato de la institución.

Con este paso, la entidad sanitaria vuelve a formar parte del órgano de gobierno de la Fundación, reforzando su implicación en proyectos que buscan fomentar el conocimiento, la cooperación institucional y la generación de oportunidades en el entorno portuario.

Patronos de la Fundación Puertos de Las Palmas. / La Provincia

La participación de organizaciones de distintos ámbitos —sanitario, empresarial o institucional— forma parte del modelo de trabajo de la Fundación, que apuesta por crear redes de colaboración multidisciplinarias.

Además, el Patronato aprobó el nombramiento de Jorge Petit, presidente del Hospital Universitario Perpetuo Socorro, como vicepresidente de la Fundación Puertos de Las Palmas, incorporándose así al equipo directivo encargado de orientar la actividad de la entidad.

Nuevas empresas se suman como colaboradoras

Durante la Asamblea también se anunció la incorporación de nuevas empresas al grupo de entidades colaboradoras de la Fundación.

En concreto, MINERVA BUNKERS LAS PALMAS, S.L.U. y GLOBAL PORTS CANARY ISLANDS, S.L. pasan a formar parte de la red de organizaciones que apoyan las iniciativas impulsadas por la institución.

La llegada de estos nuevos colaboradores permite ampliar el ecosistema de entidades implicadas en el desarrollo de proyectos vinculados al ámbito portuario. El objetivo es favorecer la cooperación entre el sector empresarial y las instituciones, especialmente en actividades relacionadas con la economía azul, la logística marítima y la innovación.

Proyectos para acercar el puerto a la sociedad

Más allá de los cambios en su estructura organizativa, la Asamblea también sirvió para poner en valor el trabajo desarrollado por los patronos y colaboradores de la Fundación.

El apoyo de estas entidades resulta fundamental para impulsar programas educativos, culturales y sociales que contribuyan a acercar la realidad portuaria a la ciudadanía. A través de estas iniciativas se busca fomentar el conocimiento del sector marítimo-portuario, especialmente entre jóvenes, estudiantes y profesionales.

Entre los objetivos de la Fundación figura también promover la innovación y la sostenibilidad en el entorno portuario, en línea con las estrategias impulsadas desde el ámbito europeo y nacional para el desarrollo de puertos más eficientes y respetuosos con el medio ambiente.

Un espacio de cooperación institucional y empresarial

Con la celebración de esta primera Asamblea del año, la Fundación Puertos de Las Palmas refuerza su papel como plataforma de colaboración entre instituciones, empresas y entidades sociales vinculadas al ámbito portuario.

La reincorporación del Hospital Universitario Perpetuo Socorro al Patronato y la entrada de nuevos colaboradores consolidan una red que busca generar proyectos de interés común y favorecer el desarrollo social, cultural y formativo en torno al puerto.

La entidad inicia así su programación para 2026 con el objetivo de seguir impulsando iniciativas que conecten la actividad portuaria con la sociedad canaria, al tiempo que se fortalecen las alianzas entre los distintos actores que forman parte del ecosistema marítimo y logístico del archipiélago.