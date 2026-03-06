El lamentable estado de la calle Jerónimo Saavedra: los vecinos de Lomo Blanco exigen el asfaltado de la vía

Sin asfaltar, llena de baches y en estado de abandono, así se encuentra la calle que fue dedicada en 2018 al exalcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Jerónimo Saavedra Acevedo, en el barrio de Lomo Blanco. Tras las recientes lluvias, la condición de la vía ha empeorado y supone un riesgo para la movilidad de quienes acceden por ella, tanto en coche como a pie.

Los vecinos y usuarios exigen una intervención urgente por parte del Consistorio, ya que se trata del único aceso directo que hay para llegar al campo de fútbol José Ruano y al parque que se encuentra a su alrededor.

Miguel San Blas es el coordinador de las instalaciones deportivas y subraya que llevan pidiendo el asfaltado al municipio "desde hace ocho años". Describe que la zona, incluída el campo deportivo, era un gran espacio de tierra usado como aparcamiento hasta que el Ayuntamiento construyó el parque equipado con varias áreas de juego. "Dejaron toda esa parte preciosa para juegos infantiles y una zona para skate que se usa mucho, pero de estos 200 metros se olvidaron".

Miguel San Blas señala uno de los baches de la vía, con acumulación de agua tras las últimas lluvias. A su lado, Aythami, entrenador del Club de Fútbol de Lomo Blanco. / José Pérez Curbelo / t

Durante el recorrido por la pequeña calle, tanto él como el entrenador del Club de fútbol de Lomo Blanco, Aythami Umpiérrez, tienen que sortear con cuidado los vehículos que entran y salen. A un lado, un pequeño muro en estado de abandono y absorbido por la vegetación que aún soporta viejos graffitis.

En él, una placa descubre el nombre de la vía: Jerónimo Saavedra Acevedo, calle dedicada al histórico dirigente socialista. Sin embargo, en una búsqueda en la aplicación Google Maps no aparece, aunque sí está bien definido en el Sistema de Información Territorial de Canarias, Grafcan.

Estado del barranco junto a la vía, sin vallas de protección y con acumulación de basura. / José Pérez Curbelo / t

Del otro lado, el barranco. Sin vallas de protección y con acumulación de basura. Y en toda la vía, ningún poste de alumbrado. "Todo eso supone un riesgo para los niños y las familias cuando salen de entrenar, a veces ya de noche.

Este barranco puede tener una profundidad de entre tres y cinco metros", añaden. "Muchos coches se han dejado el cárter con los baches tan grandes que hay, ha habido llantazos y ruedas estalladas, y algunos hasta se han quedado con la rueda colgando al barranco".

Supone un riesgo para los niños y las familias cuando salen de entrenar, sobre todo de noche Aythami Umpiérrez — Entrenador del Club de Fútbol de Lomo Blanco

La zona es un ir y venir de coches a la hora punta de la tarde en que las familias acuden con sus hijos a los entrenamientos. "Mucha gente opta ya por dar vueltas por el barrio, o fuera de él, para aparcar. Se pasan hasta 45 minutos dando vueltas", destaca Aythami. Calculan que, a diario, la afluencia es de entre 40 y 50 coches.

Una calle dedicada a un histórico socialista

El presidente de la Asociación de Vecinos de Lomo Blanco, Rafael Hernández González, comentó a este periódico hace dos años que el barrio fue elegido para dedicar una calle al exalcalde Jerónimo Saavedra en agradecimiento por las inversiones que hizo en el barrio siendo regidor en 2010.

«Arregló muchas cosas, en esa época se rompían las tuberías a cada rato y estábamos sin agua tres o cuatro días, luego también reparó calles y alcantarillado y decidimos que le queríamos dedicar una calle por todo lo que había hecho, a modo de agradecimiento».

Ocho años después, concluyen los vecinos, "tanto Ayuntamiento como Cabildo se tiran la pelota", en alusión a quién debe asumir el acondicionamiento de la vía. Miguel y Aythami aseguran que han remitido escritos al Consistorio, sin respuesta.