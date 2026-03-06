Urbanismo
El lamentable estado de la calle Jerónimo Saavedra: los vecinos de Lomo Blanco exigen el asfaltado de la vía
La vía dedicada al exalcalde Jerónimo Saavedra en Lomo Blanco, sin asfaltar y con deficiencias, dificulta el acceso al campo de fútbol y genera problemas de aparcamiento para los vecinos
Sin asfaltar, llena de baches y en estado de abandono, así se encuentra la calle que fue dedicada en 2018 al exalcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Jerónimo Saavedra Acevedo, en el barrio de Lomo Blanco. Tras las recientes lluvias, la condición de la vía ha empeorado y supone un riesgo para la movilidad de quienes acceden por ella, tanto en coche como a pie.
Los vecinos y usuarios exigen una intervención urgente por parte del Consistorio, ya que se trata del único aceso directo que hay para llegar al campo de fútbol José Ruano y al parque que se encuentra a su alrededor.
Miguel San Blas es el coordinador de las instalaciones deportivas y subraya que llevan pidiendo el asfaltado al municipio "desde hace ocho años". Describe que la zona, incluída el campo deportivo, era un gran espacio de tierra usado como aparcamiento hasta que el Ayuntamiento construyó el parque equipado con varias áreas de juego. "Dejaron toda esa parte preciosa para juegos infantiles y una zona para skate que se usa mucho, pero de estos 200 metros se olvidaron".
Durante el recorrido por la pequeña calle, tanto él como el entrenador del Club de fútbol de Lomo Blanco, Aythami Umpiérrez, tienen que sortear con cuidado los vehículos que entran y salen. A un lado, un pequeño muro en estado de abandono y absorbido por la vegetación que aún soporta viejos graffitis.
En él, una placa descubre el nombre de la vía: Jerónimo Saavedra Acevedo, calle dedicada al histórico dirigente socialista. Sin embargo, en una búsqueda en la aplicación Google Maps no aparece, aunque sí está bien definido en el Sistema de Información Territorial de Canarias, Grafcan.
Del otro lado, el barranco. Sin vallas de protección y con acumulación de basura. Y en toda la vía, ningún poste de alumbrado. "Todo eso supone un riesgo para los niños y las familias cuando salen de entrenar, a veces ya de noche.
Este barranco puede tener una profundidad de entre tres y cinco metros", añaden. "Muchos coches se han dejado el cárter con los baches tan grandes que hay, ha habido llantazos y ruedas estalladas, y algunos hasta se han quedado con la rueda colgando al barranco".
Supone un riesgo para los niños y las familias cuando salen de entrenar, sobre todo de noche
La zona es un ir y venir de coches a la hora punta de la tarde en que las familias acuden con sus hijos a los entrenamientos. "Mucha gente opta ya por dar vueltas por el barrio, o fuera de él, para aparcar. Se pasan hasta 45 minutos dando vueltas", destaca Aythami. Calculan que, a diario, la afluencia es de entre 40 y 50 coches.
Una calle dedicada a un histórico socialista
El presidente de la Asociación de Vecinos de Lomo Blanco, Rafael Hernández González, comentó a este periódico hace dos años que el barrio fue elegido para dedicar una calle al exalcalde Jerónimo Saavedra en agradecimiento por las inversiones que hizo en el barrio siendo regidor en 2010.
«Arregló muchas cosas, en esa época se rompían las tuberías a cada rato y estábamos sin agua tres o cuatro días, luego también reparó calles y alcantarillado y decidimos que le queríamos dedicar una calle por todo lo que había hecho, a modo de agradecimiento».
Ocho años después, concluyen los vecinos, "tanto Ayuntamiento como Cabildo se tiran la pelota", en alusión a quién debe asumir el acondicionamiento de la vía. Miguel y Aythami aseguran que han remitido escritos al Consistorio, sin respuesta.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Policía acude a un local de Las Palmas de Gran Canaria que estaba abierto a altas horas de la noche
- Ni uno, ni dos: una niña de Gran Canaria consigue tres funkos dorados de Harry Potter que valen miles de euros
- Jaleo en Las Alcaravaneras: 'Ha tenido que venir un Borbón para que arreglen la playa
- Todos los barrios de Las Palmas de Gran Canaria por donde pasará el punto limpio móvil en febrero
- Una canaria tras superar las oposiciones al Registro de la Propiedad: 'Cuando vi que tenía la plaza, sentí que respiraba otra vez
- Desalojo en el campus de Tafira de la ULPGC tras el envío de un correo con amenazas terroristas
- El 70048 llega a Las Palmas de Gran Canaria: cuatro trabajadoras de una firma de moda pellizcan el segundo premio de la Lotería de Navidad en Mesa y López
- ¿Amante de las croquetas? Este fin de semana podrás probar más de 30 sabores en Gran Canaria