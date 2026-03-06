El Museo Elder presenta una experiencia inmersiva sobre la recuperación de la ballena azul

El Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología en Las Palmas de Gran Canaria estrena su nueva propuesta cinematográfica: “Ballenas Azules: El Regreso de los Gigantes 3D”, una película que transporta a los espectadores a las profundidades del océano para conocer la asombrosa historia de la recuperación de la ballena azul, el animal más grande del planeta. La película ya está disponible en la pantalla gigante del museo, utilizando tecnología 3D de última generación para ofrecer una experiencia inmersiva sin precedentes.

La producción cinematográfica narra dos expediciones científicas de alto nivel. La primera, centrada en la búsqueda de una población perdida de ballenas azules en las Islas Seychelles, y la segunda, en la inmersión en las familias de cetáceos en el Golfo de California, México. Además de mostrar la majestuosidad de la ballena azul, el filme subraya el esfuerzo humano y los desafíos a los que se enfrentan los científicos para estudiar a estos gigantes marinos.

NUEVA PELICULA ELDER BLUE WHALES / La Provincia

Gracias a la tecnología 3D, los visitantes del Museo Elder podrán vivir una experiencia única, en la que el océano parece rodear al espectador, permitiendo ver el tamaño real de las ballenas y observar sus comportamientos alimenticios. Además, el filme cuenta con un elenco marino de lujo, incluyendo delfines, cachalotes, leones marinos y orcas, ofreciendo una visión integral de la salud de los ecosistemas marinos.

La película está incluida en la entrada habitual del museo, que abre de 10:00 a 20:00 horas, de martes a sábado, y de 10:00 a 18:00 horas los domingos. Con este estreno, el Museo Elder refuerza su compromiso con la divulgación científica y la concienciación ambiental, haciendo accesible esta experiencia a todos los públicos. Para más información, se puede consultar el sitio web oficial del museo: www.museoelder.es