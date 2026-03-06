Las Palmas de Gran Canaria moderniza la Pista Deportiva de Siete Puertas

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del Instituto Municipal para la Promoción de la Actividad Física y el Deporte (IMD), ha culminado la modernización integral de la Pista Deportiva de Siete Puertas, con una inversión de 41.081,91 euros. Esta reforma busca mejorar las condiciones de práctica deportiva, así como reforzar su papel como punto de encuentro para los vecinos de la zona.

Los trabajos realizados han consistido en la renovación completa de la instalación, que presentaba un notable deterioro debido al uso continuo y al paso del tiempo. Se ha sustituido el pavimento por una nueva superficie de colores verde, amarillo y naranja, integrada con el entorno natural. Además, se han reparado y pintado los muros y el cerramiento metálico perimetral, lo que contribuye a mejorar la seguridad y reducir las molestias para los residentes cercanos.

Equipamiento deportivo

La reforma también ha abarcado el equipamiento deportivo, con la reparación y pintado de las porterías y canastas, así como la sustitución de las redes, cumpliendo con los estándares de calidad exigidos para este tipo de instalaciones.

Carla Campoamor, concejala de Deportes, que visitó la instalación junto a la concejala del Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya, Esther Martín, destacó que la intervención responde al compromiso del gobierno municipal de proporcionar a la ciudadanía espacios deportivos seguros, modernos y atractivos que fomenten la actividad física y refuercen la vida comunitaria.

Campoamor añadió que la Pista Deportiva de Siete Puertas se ha convertido de nuevo en un espacio de encuentro para personas de todas las edades, promoviendo hábitos de vida saludables y fortaleciendo la cohesión social en los barrios. Esta actuación se enmarca dentro del contrato de mantenimiento de instalaciones deportivas, que, con un total de 3,6 millones de euros, supuso un incremento del 42% respecto al contrato anterior.