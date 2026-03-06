Las Palmas de Gran Canaria presenta su candidatura para ser Capital Europea de la Cultura 2031
Un jurado de expertos europeos y españoles evaluará la candidatura de Las Palmas de Gran Canaria, liderada por la alcaldesa Carolina Darias, para ser Capital Europea de la Cultura en 2031
Las Palmas de Gran Canaria presentará el próximo martes, 10 de marzo, su candidatura para convertirse en Capital Europea de la Cultura en 2031, bajo el lema "Rebelión de la Geografía". El acto se llevará a cabo en el Ministerio de Cultura.
El jurado encargado de evaluar las candidaturas está compuesto por expertos europeos en gestión cultural, designados por instituciones de la Unión Europea, junto con dos especialistas españoles.
El equipo de "Rebelión de la Geografía", liderado por la alcaldesa Carolina Darias, incluye profesionales con una amplia experiencia tanto en el ámbito artístico como técnico, todos comprometidos con el desarrollo de este proyecto multidisciplinar. Darias destacó que "afrontamos este nuevo paso con la máxima ilusión, respaldados por un trabajo sólido, participativo y colectivo que refleja la singularidad de la ciudad, la isla y de toda Canarias."
Junto a Las Palmas de Gran Canaria, Oviedo, Burgos, Palma de Mallorca, Potries (Valencia), Toledo, Granada, Jerez y Cáceres compiten para ser finalistas en esta edición.
El viernes 13 de marzo, el Ministerio de Cultura anunciará los resultados de la deliberación del jurado, revelando las ciudades que avanzan al siguiente paso del proceso. Las ciudades finalistas tendrán hasta finales de 2026 para ajustar su propuesta, incorporando las recomendaciones del jurado y desarrollando un nuevo Bid Book, que será evaluado para seleccionar la ciudad ganadora, que ostentará el título de Capital Europea de la Cultura en 2031.
