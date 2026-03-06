Las Palmas de Gran Canaria reconoce la labor de sus bomberos jubilados y colaboradores con el cuerpo

El Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) de Las Palmas de Gran Canaria ha celebrado este viernes el acto con motivo del día de su patrón, San Juan de Dios, que se conmemora cada 8 de marzo, con un encuentro institucional en las Casas Consistoriales en el que se ha reconocido la labor que desempeñan las y los profesionales del cuerpo mediante la entrega de nueve menciones honoríficas.

El concejal de Seguridad, Convivencia y Cultura, Josué Íñiguez, ha presidido el acto acompañado por el jefe del Servicio de Rescate y Salvamento, Mario Beltrán, así como por representantes de los distintos cuerpos de seguridad y emergencias del municipio.

Durante su intervención, Íñiguez ha destacado que estos reconocimientos “ponen de manifiesto una dedicación y un espíritu de servicio público que nos ayuda a sentirnos más seguros y protegidos como vecinos y vecinas de nuestra ciudad”.

Hombres y mujeres

El concejal ha subrayado que los hombres y mujeres que integran el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento representan valores esenciales del servicio público, como la protección de la ciudadanía, la defensa del interés común y la asunción de riesgos para salvaguardar vidas y bienes.

Asimismo, ha puesto en valor la complejidad de las tareas que desarrollan los bomberos en su actividad diaria, que abarcan desde la extinción de incendios hasta el rescate de personas en situaciones de emergencia derivadas de accidentes, inundaciones o fenómenos meteorológicos adversos, labores que requieren una elevada cualificación profesional, un gran trabajo en equipo y los mejores recursos técnicos disponibles.

En este sentido, Íñiguez ha resaltado el compromiso del Ayuntamiento con la mejora de los medios del cuerpo. “Hemos realizado una inversión histórica para dotar al servicio de mejores medios técnicos y materiales que permitan continuar garantizando la seguridad de la ciudadanía”, ha señalado.

Modernización del servicio

Durante el acto también se ha destacado la hoja de ruta del Ayuntamiento para continuar modernizando el SEIS con nuevos medios humanos y materiales. En este contexto, esta semana ha tomado posesión Mario Beltrán como nuevo jefe del Servicio de Rescate y Salvamento, un puesto clave para la dirección, coordinación y planificación estratégica de las distintas unidades del SEIS, así como para la organización de los recursos humanos y materiales.

Este vehículo será el sexto que se incorporará durante el actual mandato, tras la adquisición del vehículo de mandos y de tres camiones de primera salida que ya se encuentran operativos, además de una autobomba que se incorporará a lo largo de este año. En total, el Consistorio ha destinado cerca de 2,5 millones de euros a la renovación de la flota durante este mandato.

A estas inversiones se suman las realizadas en equipos de protección individual y material técnico especializado, que han permitido incorporar nuevos EPIs y equipamiento para mejorar las condiciones de trabajo y la eficacia de las intervenciones, con una inversión total cercana a los cuatro millones de euros.

Menciones honoríficas

En el acto se ha reconocido con menciones honoríficas a siete integrantes del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento que se han jubilado durante el último año, en reconocimiento al esfuerzo y la dedicación demostrados a lo largo de su trayectoria profesional en el cuerpo.

Los homenajeados han sido Antonio Vicente Cabrera Betancor, Domingo Ortega Sosa, Francisco Javier Déniz Santana, Juan Sosa Monzón, Luis Anting Olivares, Miguel Ergueta Martínez y Rafael Ángel Guerra Betancor.

Asimismo, el Ayuntamiento ha concedido una mención honorífica a Cesáreo Monagas Martín, suboficial del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, en reconocimiento a su predisposición, compromiso y constante colaboración con el SEIS de Las Palmas de Gran Canaria.

Durante el acto también se ha distinguido a Jesús Carmelo Angulo González, conductor transportista del Servicio Municipal de Limpieza del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, por la colaboración prestada a los bomberos durante el incendio registrado en un inmueble del Lomo del Sabinal el pasado 10 de diciembre de 2025, contribuyendo de manera destacada al desarrollo de las labores de extinción.