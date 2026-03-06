SABSEG y Cideca abordan los retos del seguro en el deporte federado

La correduría de seguros SABSEG y el Clúster de la Industria del Deporte de Canarias (Cideca), con el apoyo de la Viceconsejería de la Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, organizan los próximos 10 y 11 de marzo las jornadas ‘Retos y soluciones para el deporte federado. Seguros Deportivos’, un encuentro dirigido a responsables de federaciones deportivas canarias que pretende analizar algunos de los principales desafíos que afronta actualmente el deporte federado.

Las jornadas se celebrarán el martes 10 en Las Palmas de Gran Canaria, en la Nueva Aula de la Viceconsejería de la Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, y el miércoles 11 en Santa Cruz de Tenerife, en el AC Hotel Tenerife by Marriott, en horario de 16.00 a 20.00 horas, con un programa que combina análisis técnico, debate sectorial y espacios informativos sobre fiscalidad y subvenciones.

El encuentro contará con la participación institucional del viceconsejero del ramo, Ángel Sabroso, el presidente del Clúster de la Industria del Deporte de Canarias, José Hernández, y Eugenio Fleitas, responsable de SABSEG en Canarias, que serán los encargados de abrir la jornada.

Uno de los bloques centrales del programa será el espacio titulado ‘Instituciones del mundo federativo: cómo realizar su actividad con la seguridad de estar cubiertos’, donde el equipo de SABSEG abordará las claves para que federaciones deportivas desarrollen su actividad con garantías desde el punto de vista asegurador y de gestión del riesgo. La sesión analizará aspectos como el funcionamiento del seguro de accidente deportivo, las coberturas necesarias para deportistas y clubes o las responsabilidades que deben asumir las entidades federativas en la organización de competiciones y actividades.

SABSEG es un broker de seguros especializado en la gestión de riesgos en pymes y middle market. Cuenta con presencial territorial España, Portugal e Italia, a través de sus mas 60 oficinas, entre la que se encuentra Canarias, donde ha realizado recientemente la apertura de la primera sede, liderada por Eugenio Fleitas.

La jornada incluirá también una mesa redonda sobre las causas y consecuencias del incremento de la demanda sanitaria privada y la evolución del seguro de accidente deportivo, uno de los asuntos que más preocupa actualmente a los entes federativos.

Conferencia de Enhamed Enhamed

Entre los contenidos destacados figura además una ponencia del deportista paralímpico Enhamed Enhamed, centrada en la psicología del tratamiento de lesiones deportivas, una perspectiva cada vez más relevante en los procesos de recuperación de los deportistas.

Asimismo, expertos de MUR Asesores y ASIC Consultores analizarán la actualización normativa en materia de fiscalidad, acceso a subvenciones públicas y transformación digital, cuestiones de especial interés para federaciones y entidades deportivas que gestionan programas y ayudas públicas.

El presidente de la Federación Canaria de Tenis, José Juan Sepúlveda, ha subrayado la importancia de abrir espacios de reflexión en esta línea. “Para las federaciones, el seguro es una herramienta clave para proteger a los deportistas y garantizar la seguridad jurídica de la actividad deportiva. Su participación en esta actividad es fundamental para aportar la experiencia del día a día y avanzar hacia modelos de cobertura más eficaces”, señala Sepúlveda.

Noticias relacionadas

En la misma línea, el presidente de la Federación Canaria de Montaña, Enrique Morales, asegura que “el seguro que ofrece a nuestros federados es un pilar preventivo clave: su estándar deporte-ocio cubre el 90% de la práctica no competitiva. Unimos protección técnica y formación especializada para crear deportistas responsables, reduciendo la siniestralidad y garantizando una práctica segura y sostenible”.