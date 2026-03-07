Más de 280 vuelos de Binter ofrecerán ambrosías Tirma para promocionar la candidatura de Las Palmas de Gran Canaria como Capital Europea de la Cultura

La candidatura de Las Palmas de Gran Canaria a Capital Europea de la Cultura en 2031 suma nuevos apoyos del tejido empresarial del archipiélago. Las compañías canarias Binter y Tirma han anunciado una acción conjunta para respaldar el proyecto cultural LPGC’31, que será presentado ante un jurado europeo en los próximos días.

La iniciativa busca visibilizar la candidatura y reforzar el respaldo social al proyecto ‘Rebelión de la Geografía’, lema que articula la propuesta cultural de la ciudad. Ambas empresas, consideradas referentes dentro de sus respectivos sectores en Canarias, participarán en una acción simbólica que se desarrollará en el transporte aéreo entre islas y rutas nacionales.

Una acción simbólica en más de 280 vuelos

El lunes 9 de marzo, coincidiendo con la víspera de la defensa oficial de la candidatura, los pasajeros de más de 280 vuelos operados por Binter recibirán un obsequio especial a bordo. En total, se distribuirán alrededor de 25.000 unidades de las conocidas ambrosías de Tirma, un producto tradicional del archipiélago.

Las chocolatinas se presentarán con un envoltorio diseñado específicamente para la ocasión. El color elegido será el naranja, que se ha convertido en la tonalidad representativa de la candidatura LPGC’31.

La acción pretende convertir cada trayecto en un pequeño escaparate del proyecto cultural. De esta forma, miles de viajeros conocerán durante ese día la iniciativa que aspira a situar a la capital grancanaria como referente cultural europeo.

Según la organización, el objetivo es que la jornada se convierta en una muestra visible del respaldo social, empresarial y ciudadano que acompaña la candidatura.

Un viaje clave hacia Madrid

La iniciativa coincide con un momento decisivo para la candidatura. El martes 10 de marzo, el proyecto será presentado ante el jurado europeo en la sede del Ministerio de Cultura en Madrid.

El equipo encargado de defender la propuesta viajará precisamente en un vuelo regular de Binter con destino a la capital española. La delegación está encabezada por la alcaldesa de la ciudad, Carolina Darias, junto con técnicos y representantes del sector cultural que han trabajado en la elaboración del proyecto.

Un avión de Binter en pleno vuelo. / La Provincia

Durante los trayectos del día 9, la tripulación de la aerolínea realizará una locución especial a bordo para informar a los pasajeros de la importancia de la fecha. En ella se explicará que se trata de una jornada clave para la ciudad y para el conjunto de Canarias, ya que se trata de la primera vez que una ciudad del archipiélago aspira a este reconocimiento europeo.

La candidatura de Las Palmas de Gran Canaria compite con otras ocho ciudades españolas por convertirse en la representante nacional para el año 2031.

El papel del tejido empresarial en la candidatura

La implicación de empresas como Binter y Tirma pone de manifiesto el respaldo del sector privado a la iniciativa cultural. La organización de la candidatura ha destacado que este apoyo refleja el carácter colectivo del proyecto.

Binter es una de las compañías clave en la conectividad del archipiélago. Su red de rutas permite conectar de forma regular las islas entre sí y con diferentes destinos nacionales e internacionales, lo que la convierte en un elemento fundamental para la movilidad y la cohesión territorial de Canarias.

Desde la perspectiva simbólica, la aerolínea representa la conexión entre territorios, un concepto que encaja con el espíritu de la candidatura cultural.

Chocolatina de Tirma para promocionar la candidatura de Las Palmas de Gran Canaria como Capital Europea de la Cultura 2031 / La Provincia

Por su parte, Tirma es una empresa histórica dentro de la industria alimentaria canaria. Fundada hace más de ocho décadas, la compañía ha desarrollado productos que forman parte del imaginario gastronómico de varias generaciones de isleños.

Entre ellos destacan las ambrosías, uno de sus productos más conocidos. En las últimas semanas, la empresa ha adaptado el diseño de su envoltorio para incorporar el color naranja asociado a la candidatura cultural.

‘Rebelión de la Geografía’: una propuesta cultural desde la ultraperiferia

El proyecto con el que Las Palmas de Gran Canaria aspira a convertirse en Capital Europea de la Cultura lleva por título ‘Rebelión de la Geografía’. La propuesta plantea reflexionar sobre el papel de los territorios insulares y ultraperiféricos dentro de Europa.

La candidatura parte de la idea de que la distancia geográfica, lejos de ser un obstáculo, puede convertirse en una oportunidad para fomentar el diálogo cultural.

Cohesión territorial e identidad isleña se unen en su deseo de que la capital grancanaria se convierta en ciudad finalista el próximo 13 de marzo

En este sentido, el proyecto propone transformar conceptos como la lejanía, la fragmentación territorial o las fronteras en espacios de encuentro y cooperación.

Cultura, sostenibilidad y participación ciudadana

El programa cultural diseñado para la candidatura apuesta por varias líneas estratégicas. Entre ellas destacan la sostenibilidad cultural y medioambiental, la innovación social y la participación ciudadana.

El proyecto también contempla reforzar el ecosistema creativo local y ampliar la presencia internacional de la ciudad en el ámbito cultural.

Otro de los objetivos es activar barrios y espacios públicos mediante actividades culturales que favorezcan la participación de la población. De esta forma, se pretende que la cultura funcione como un elemento de cohesión social y dinamización económica.

Además, la candidatura pone especial atención en las conexiones culturales entre Europa, África y América Latina, aprovechando la posición geográfica del archipiélago en el Atlántico.

Un proyecto con visión a largo plazo

Aunque el objetivo inmediato es lograr el reconocimiento europeo en 2031, la propuesta plantea una estrategia cultural que va más allá de esa fecha.

La candidatura defiende la cultura como herramienta de transformación urbana, inclusión social y desarrollo económico sostenible. Según sus promotores, el proyecto pretende consolidar una red de colaboración entre instituciones, ciudadanía y sector cultural que continúe activa en el futuro.

Un equipo multidisciplinar para defender la candidatura

La presentación ante el jurado europeo será realizada por un equipo que combina perfiles institucionales y profesionales del ámbito cultural.

Además de la alcaldesa Carolina Darias, el grupo incluye técnicos responsables de la elaboración del proyecto y representantes del ecosistema cultural, educativo y social de la ciudad.

Todos ellos han participado en la redacción del denominado Bid Book, el documento estratégico que recoge los objetivos, el programa cultural y los compromisos asociados a la candidatura.

Este documento es una pieza clave dentro del proceso de selección de las Capitales Europeas de la Cultura, ya que detalla cómo la ciudad planea desarrollar su programa cultural y qué impacto espera generar en el territorio.

La decisión final del jurado europeo determinará si Las Palmas de Gran Canaria avanza en el proceso para convertirse en la primera ciudad del archipiélago en obtener este reconocimiento cultural dentro de la Unión Europea.