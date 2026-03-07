CSIF denuncia que la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria carece de agentes habilitados para realizar pruebas de drogas a conductores

La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria no dispone actualmente de agentes habilitados para realizar pruebas de detección de drogas en conductores, según ha denunciado este sábado el sindicato Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).

La situación quedó patente durante una intervención policial reciente en la capital grancanaria, en la que fue necesario solicitar la colaboración de la Guardia Civil para realizar el test.

El incidente se produjo el pasado viernes en una actuación de tráfico desarrollada en la zona de Las Palmas de Gran Canaria, concretamente en el entorno de la calle Juan Manuel Durán.

Una intervención que evidenció la falta de habilitación

Según la información difundida por el sindicato, una patrulla de la Policía Local detectó un vehículo cuyo conductor realizó una maniobra evasiva al percatarse de la presencia policial. Ante esta conducta sospechosa, los agentes decidieron darle el alto para realizar una comprobación.

Durante la intervención, los policías percibieron un fuerte olor a hachís procedente del interior del vehículo. Además, el conductor mostraba signos externos que podían indicar un posible consumo reciente de sustancias estupefacientes.

Ante estos indicios, la patrulla solicitó la presencia de la unidad de atestados, encargada de realizar pruebas de alcoholemia y detección de drogas a conductores.

Sin embargo, al contactar con esta unidad, los agentes recibieron una respuesta inesperada: ninguno de sus miembros contaba con el curso necesario para realizar el test de drogas, requisito imprescindible para llevar a cabo este tipo de pruebas conforme a los protocolos policiales.

Solicitud de apoyo a la Guardia Civil

Ante la imposibilidad de realizar la prueba, los agentes municipales tuvieron que pedir la intervención de la Guardia Civil de Tráfico, que finalmente acudió al lugar para realizar el test correspondiente.

El resultado de la prueba fue positivo en THC, el principal compuesto psicoactivo del cannabis.

Según el sindicato CSIF, entre el inicio de la actuación policial y la realización efectiva de la prueba transcurrió aproximadamente una hora, debido a la necesidad de esperar la llegada de los agentes de la Guardia Civil.

Riesgos para la seguridad vial

El sindicato ha advertido de que esta situación puede generar problemas para la seguridad vial, especialmente en intervenciones relacionadas con el consumo de drogas al volante.

En este caso concreto, los agentes de la Guardia Civil pudieron acudir porque la única patrulla de tráfico operativa en ese momento estaba disponible. Sin embargo, el sindicato señala que si hubiera coincidido con un accidente o una emergencia en las carreteras de su competencia, la colaboración habría sido imposible.

Denuncias previas sobre la situación de la unidad de atestados

Desde CSIF aseguran que la situación no es nueva y que llevan meses advirtiendo de la falta de formación específica en la unidad de atestados de la Policía Local.

Esta unidad es la responsable de realizar las pruebas de alcoholemia y de drogas en controles de tráfico o cuando existen indicios de consumo en conductores.

El sindicato afirma que los agentes han solicitado en varias ocasiones la formación necesaria para poder realizar este tipo de pruebas, pero que todavía no se ha habilitado oficialmente al personal.

Además, aseguran que ya en febrero emitieron un comunicado alertando del problema y señalando que podía convertirse en un riesgo para la seguridad vial.

Intervenciones sin posibilidad de realizar la prueba

Según el sindicato, en algunos servicios recientes se han producido intervenciones en las que, pese a existir signos evidentes de consumo de sustancias, no se ha podido realizar la prueba de drogas porque no había ningún agente habilitado para hacerlo.

Esta circunstancia tiene consecuencias operativas importantes. Sin una prueba oficial que confirme el consumo, los agentes no pueden adoptar determinadas medidas, como la inmovilización del vehículo.

Por este motivo, CSIF considera necesario que la Jefatura de la Policía Local adopte medidas para garantizar la formación y habilitación de los agentes, con el objetivo de evitar situaciones similares en futuras intervenciones.

Mientras tanto, el sindicato insiste en que la falta de personal habilitado para realizar estas pruebas supone una limitación operativa para los agentes municipales encargados de velar por la seguridad del tráfico en la capital grancanaria.