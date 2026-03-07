Prorrogan la detención de la madre investigada por la muerte de su bebé en Las Palmas de Gran Canaria
La mujer, de 29 años, fue detenida en la noche del pasado miércoles por ahogar, presuntamente a su hija
La autoridad judicial de guardia ha decidido prorrogar hasta el próximo lunes, la detención de la madre de la bebé acusada de, presuntamente, causar la muerte de su hija en Las Palmas de Gran Canaria. Así lo ha informado este sábado la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).
La causa sigue bajo secreto de sumario, lo que limita el acceso a más detalles sobre el caso.
El presunto homicidio se produjo en el barrio marinero de San Cristóbal, donde la detenida, de 29 años, habría llevado a cabo el acto, aparentemente ahogando a la menor en la orilla de una playa cercana. La niña fue sometida a una autopsia forense el viernes, que confirmó que la causa de su muerte fue asfixia por ahogamiento.
Un recorrido extraño antes del hallazgo del cuerpo
Tras el presunto asesinato, la madre caminó por varias zonas de la ciudad, deambulando sin rumbo con la niña en brazos. Según testigos, la mujer caminaba descalza y completamente desorientada, rechazando la ayuda de los viandantes que se ofrecieron a asistirla.
Aproximadamente a las 22:00 horas del miércoles, la mujer llegó hasta el barrio de Hoya de la Plata, donde depositó el cuerpo sin vida de su hija en un parterre junto al intercambiador de guaguas y se sentó a su lado.
La Policía Nacional continúa con las investigaciones para esclarecer los detalles del caso y averiguar las circunstancias que llevaron a este trágico suceso.
