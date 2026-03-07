Los Riscos de Las Palmas de Gran Canaria: de postal turística a la amenaza de la gentrificación y el abandono

Desde tiempos inmoriales, los Riscos de Las Palmas de Gran Canaria, situados a la vera de Triana y Vegueta, han sido utilizados como postal de la ciudad. Imagen icónica de la obra pictórica de Jorge Oramas, de las fotografías de quienes recalaban en la Isla a principios del siglo XX o como parte de un decorado publicitario y de cine en épocas más recientes. Los vecinos de estos barrios históricos -su origen se remonta prácticamente a la conquista- sienten que han sido parte de una "foto fija" sin contar con ellos. La dejadez y el abandono de las administraciones públicas a la que se han visto sometidos se mezcla ahora con el temor a la gentrificación que acecha ya a zonas antes populares como Guanarteme y La Isleta.

Bajo estas premisas, Tana Suárez, de la asociación Amirisco, y el arquitecto Juanma Febles, dieron esta semana una charla en el marco de las jornadas TAC 'Por una rebelión del turismo'. Celebradas en la sala El Soco en el marco de la candidatura de Las Palmas de Gran Canaria a Capital Europea de la Cultura 2031, estos dos expertos y vecinos de los Riscos capitalinos dieron una visión de la ideosincracia y las preocupaciones que han sentido San José, San Juan, San Roque y San Nicolás desde su nacimiento. Además, expresaron cómo les está afectando la turistificación y gentrificación creciente de las ciudades.

La amenaza de la gentrificación

«La amenaza no es tanto el turismo como la gentrificación», resaltó Febles durante su intervención. Y es que especialmente el Risco de San Nicolás se encuentra en una posición de «centralidad» dentro de la ciudad que lo hace atractivo. De tal manera que cuando lo abandonan sus vecinos de toda la vida por el abandono o la falta de accesibilidad, esa casa «es comprada por una persona que tiene otros objetivos, que no son los de la residencia, sino son los de la explotación comercial».

El portavoz de Amirisco destacó «el muro» de edificios que conforma Primero de Mayo. «Los Ricos son la figura icónica de la ciudad», subrayó. «El año pasado la imagen del cartel del 547 aniversario de la ciudad [Fiestas Fundacionales], fue el Risco, han sido recursos para la escritura y motivos pictóricos, pero los artistas [caso del pintor Jorge Oramas o el escritor Víctor Doreste] los retrataban desde fuera», destaca, «tenían un miedo terrible a acceder al barrio, que era un poco apestado».

Tana Suárez, de la asociación AmiRisco, presentó la ponencia 'La turistificación vista desde el Risco'. / LP/DLP

Desde la asociación trabajan para romper con esa «intoxicación mental» que ha llegado hasta la actualidad, haciendo rutas mediante las que enseñan a quien quiera cómo es el barrio. «Las instituciones nos han promocionado como plató de cine como si fuéramos favelas; no queremos ser una foto fija, porque tendríamos que ser siempre un barrio degradado para que una industria se beneficie», puntualizó.

Propuesta fallida a Capital Europea de la Cultura 2016

Lo hace mientras enseña un solar municipal donde reza la frase «Cultura en lucha», un espacio que formó parte de las propuestas para la anterior propuesta fallida a Capital Europea de la Cultura 2016. Y es que los Riscos fueron imagen icónica entonces. «En el barrio no hay bares, de 34 tiendas queda una, el colegio cerró y solo se usa un aula para educación especial por las tardes», denunció. Una situación que empuja a agravar ese abandono por parte de los vecinos; una realidad que en otros lugares del mundo similares ha conllevado a la gentrificación.

Tana Suárez recordó que el Plan Especial lo aprobaron en 2023 tras siete años de tramitación y siguen a la espera de su ejecución-algunas actuaciones están previstas en un plan de barrios que cuenta con fondos europeos desde noviembre-. Por lo pronto, el turismo no ha terminado de entrar -más allá de varias viviendas vacacionales-, pero «basta que se viralice un rincón para que salte la chispa».