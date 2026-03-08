Cien años del ‘Plus Ultra’ y del papel de Canarias como puente atlántico

Una pantalla individual con contenido multimedia, una almohada, una manta, auriculares y un par de comidas para sobrellevar 15 horas de vuelo. Las conexiones entre España y Argentina se dan cada vez con más frecuencia y en condiciones cada vez más seguras, pero lo que hoy es una realidad consolidada, hace 100 años fue una auténtica hazaña. Este año se cumplen cien años de una de las gestas aéreas más importantes de la historia de España. Un episodio en el que Canarias tuvo un protagonismo notable al convertirse en la primera escala del vuelo del hidroavión Plus Ultra que conectó por primera vez el país con Iberoamérica.

Un trayecto de 19 días con siete escalas que se inició el 22 de enero de 1926 en Palos de la Frontera (Huelva) y terminó el 10 de febrero de ese mismo año en Buenos Aires (Argentina) tras recorrer 10.270 kilómetros y acumular 59 horas y 30 minutos de tiempo de vuelo. ¿El objetivo? Batir el récord del mundo de distancia recorrida por escalas y abrir una línea de correo veloz a través del Atlántico. Logrando conectar España con Brasil, Uruguay y Argentina y abriendo el camino a los enlaces aéreos que unieron a los ciudadanos de ambos lados del océano. Un evento que proyectó a la aviación española a nivel internacional.

Cuatro tripulantes

Los cuatro tripulantes encargados de llevar a cabo la misión fueron el comandante Ramón Franco –hermano del general Francisco Franco–, el capitán Julio Ruiz de Alda, el teniente de navío Juan Manuel Durán y el sargento mecánico Pablo Rada, todo ellos españoles.

Por primera vez en la historia, un solo avión, el pequeño hidroavión Dornier Do J. Wal de dos motores de 450 caballos de vapor (CV), logró está unión atlántica que ya intentaron dos años antes, en 1922, los oficiales aviadores de la marina portuguesa Sacadura Cabral y Carlos Viegas Gago Coutinho, en la primera travesía aérea del Atlántico sur (Lisboa-Río de Janeiro), para la que necesitaron tres hidroaviones debido a las averías mecánicas.

El vuelo español partió, además, del mismo lugar que lo hiciera siglos antes Cristóbal Colón. Canarias fue un punto clave de la ruta, concretamente el puerto de La Palmas, donde tuvo lugar la primera escala del viaje. «Esta tarde […] llegarán los aviadores comandante Franco, capitán Ruiz de Alda y teniente de navío Durán. La empresa que se proponen realizar es bastante aventurada, pero el valor temerario de los aviadores se ha sobrepuesto a todas las vicisitudes y a todos los riesgos» publicaba La Provincia el viernes 22 de enero de 1926.

«Llegada difícil»

El comandante Franco reconoció que la recalada –la llegada– a Las Palmas se les hizo «muy difícil» por estar el Archipiélago «rodeado de una atmósfera» que impedía «casi la visibilidad». «A las cuatro y tres minutos llegamos al Puerto de la Luz, recibiendo el homenaje de la población canaria, que nos esperaba en los muelles», declaró Franco sobre esa primera escala en las Islas.

«El cable español y el italiano funcionaron ayer constantemente, gravitó sobre ellos un trabajo enorme. Se han cursado muchos miles de palabras para la Península, Inglaterra, Brasil, Buenos Aires y otras naciones», publicaba La Provincia sobre el interés que suscitaba el viaje en todo el mundo el sábado 23 de enero.

La parada en Canarias duró poco, lo suficiente para hacer las comprobaciones del avión y preprarar el siguiente tramo. El martes 26 el Plus Ultra puso rumbo a su siguiente destino, la isla portuguesa de Porto Praia. La salida se produjo desde la bahía de Gando, en la costa sureste de Gran Canaria, apoyado desde el mar por el crucero Blas de Lezo y el contratorpedero Alsedo. El hidroavión completó el resto de etapas: Noronha (Brasil), Pernambuco, Río de Janeiro, Montevideo y Buenos Aires.

Noticias relacionadas

Para conmemorar el centenario del Plus Ultra, se llevarán a cabo varios actos en Gran Canaria entre los meses de marzo y abril. Del 9 al 22 de marzo, las casas consistoriales de la Plaza Santa Ana acogerán una exposición organizada por el Museo del Aire, donde se podrá revivir la historia de los grandes vuelos de la aviación española y la emblemática travesía del Plus Ultra. El 17 de marzo se realizará el descubrimiento de un monolito en la zona del muelle de Santa Catalina, frente a la grúa titán, en honor a este hito histórico. Al día siguiente, el 18 de marzo, la Plaza Santa Ana será escenario de un concierto a cargo de la banda de música del Mando Aéreo de Canarias (Macan). La celebración culminará el 25 de abril con la Jura de Bandera en la Plaza Santana. Finalmente, el 26 de junio se podrá disfrutar de una exposición estática de material militar en la Plaza de la Música