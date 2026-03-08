Europa juzga la candidatura cultural capitalina

La Rebelión de la Geografía de Las Palmas de Gran Canaria se presenta ante Europa. Este es el primer paso de gigante para culminar la primera fase de la selección de la ciudad española que será Capital Europea de la Cultura en 2031, impulsada por la Comisión Europea. A la recepción de los Bid Book, los proyectos de las ciudades españolas candidatas el pasado mes de diciembre, le sigue, en esta fase de preselección, la defensa oral de la propuesta en Madrid ante un jurado europeo especializado. Las Palmas de Gran Canaria expone su proyecto el próximo martes, 10 de marzo, en el Ministerio de Cultura. El jurado está compuesto por un grupo de especialistas europeos en gestión cultural, designados por las instituciones y organismos de la Unión Europea y dos españoles.

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, ha subrayado que afrontan este nuevo paso en el proceso de candidatura de la ciudad a Capital Europea de la Cultura 2031 con «la máxima ilusión, respaldados por el rigor y la convicción que nos da un trabajo sólido, participativo y colectivo, que refleja la singularidad de la ciudad, de la isla y también de toda Canarias».

La defensa, que se realizará por turnos desde el lunes 9 al miércoles 11 de marzo, consistirá en una exposición de 30 minutos, seguida de un turno de preguntas y respuestas de 60 minutos de duración. Junto a la candidatura de Las Palmas de Gran Canaria, compiten para ser ciudades finalistas: Oviedo, Burgos, Palma de Mallorca, Potries (Valencia), Toledo, Granada, Jerez y Cáceres.

El viernes, 13 de marzo, el Ministerio de Cultura anunciará en rueda de prensa los resultados de las deliberaciones del jurado y los nombres de las ciudades que pasan este primer corte. Los proyectos finalistas tendrán hasta final de 2026 para implementar su propuesta, con las recomendaciones del jurado, y materializar las mejoras en la redacción de un nuevo Bid Book, que será valorado a finales de 2026 con un proceso definitivo de selección del que saldrá el nombre de la ciudad que tendrá el honor de ser Capital Europea de la Cultura en 2031.

La ciudad presentó formalmente el pasado mes de diciembre ante el Ministerio de Cultura su candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031, con la entrega del Bid Book, el documento de 60 páginas que recoge el programa artístico y cultural, la propuesta de la ciudad para convertirse en la voz de la cultura europea.

Esta es, en definitiva, la formalización de la candidatura y el resultado de más de un año de trabajo coral y participativo, en el que se ha dado voz a todos los sectores ciudadanos, no solo pertenecientes al ecosistema cultural, sino de la esfera social, educativa, artística e incluso deportiva de la ciudad.

Para Las Palmas de Gran Canaria, inmersa en un amplio proceso de transformación urbana y social, participar en este proceso de Capitalidad representa una oportunidad de aprendizaje y cooperación: la posibilidad de sumarse a una comunidad de capitales y candidatas que creen en la fuerza de la cultura, la colaboración y los valores europeos.

La Oficina Técnica del proyecto LPGC’31 ha desarrollado durante el último año una propuesta que sitúa la condición insular y atlántica de la ciudad como motor de innovación cultural y transformación social.