Historia
Las Palmas de Gran Canaria conmemora el centenario del vuelo del Plus Ultra
El Ejército del Aire y del Espacio conmemora en Las Palmas de Gran Canaria el centenario de la llegada del Plus Ultra, con un acto central el 17 de marzo en la Plaza de Canarias
El Ejército del Aire y del Espacio celebrará durante todo el mes de marzo un calendario de actividades en Las Palmas de Gran Canaria con motivo del centenario de la llegada al Puerto de La Luz del avión Plus Ultra, en el marco del histórico vuelo entre Palos de la Frontera y Buenos Aires.
El acto central está previsto para el 17 de marzo, a las 17:00 horas, en la Plaza de Canarias, con el objetivo de recrear la llegada a la capital grancanaria que protagonizó la aeronave hace un siglo.
Acto institucional con amerizaje en el puerto
La conmemoración incluirá un amerizaje en las aguas del puerto, en la zona próxima al centro comercial El Muelle, a cargo de un avión Canadair del 43 Grupo, conocido como 'botijo' o 'apagafuegos'. El dispositivo estará acompañado por un helicóptero Super Puma y una aeronave D.4 de Búsqueda y Salvamento del Grupo 82 de Fuerzas Aéreas, con base en Gando, que al término del acto realizarán un sobrevuelo de la zona.
Durante el evento también se descubrirá un monolito conmemorativo y está prevista la asistencia de autoridades civiles y militares, además de representantes del cuerpo diplomático acreditado y de instituciones canarias.
Exposición y actividades abiertas al público
Dentro de la programación, del 10 al 22 de marzo, se podrá visitar en las Casas Consistoriales una exposición con fondos del Museo de Aeronáutica y Astronáutica de Madrid, organizada por el Servicio Histórico y Cultural del Ejército del Aire.
La muestra, de acceso libre, reúne piezas vinculadas a la gesta del Plus Ultra, como maquetas, fotografías, mapas, uniformes e instrumentos de navegación, y permanecerá abierta en horario de 11:00 a 19:00 horas.
En esas mismas fechas, el Mando Aéreo de Canarias instalará en la Plaza de Santa Ana un stand informativo y un simulador de avión F-18 para que el público pueda experimentar una recreación de vuelo, también en horario de 11:00 a 19:00 horas.
Concierto en la Plaza de Santa Ana
El calendario se completa con un concierto de entrada libre el 19 de marzo, a las 19:00 horas, en la Plaza de Santa Ana, a cargo de la Unidad de Música del Mando Aéreo de Canarias. El repertorio previsto incluye piezas relacionadas con la historia de la aviación, además de canciones del folclore canario y composiciones populares.
El centenario del Plus Ultra y los grandes vuelos
Las celebraciones se enmarcan en el recuerdo del centenario de los grandes vuelos de la aviación española. En 2026 se cumplen 100 años del vuelo del Plus Ultra, que alcanzó Buenos Aires tras cruzar por primera vez el Atlántico Sur con un solo avión desde la península ibérica, enlazando España con Brasil, Uruguay y Argentina.
Según la reseña histórica difundida por la organización, aquella travesía se gestó en un contexto de avances aeronáuticos y de competiciones internacionales de larga distancia, y se considera un hito que abrió el camino a posteriores enlaces aéreos entre ambas orillas del océano.
