«Ese final fue especialmente duro e innecesario»: el lamento de CC por el cierre de la panadería histórica de Triana
El portavoz de Coalición Canaria en Las Palmas de Gran Canaria, David Suárez, critica el precinto de la panadería Miguel Díaz, un negocio de 106 años, al considerar que el Ayuntamiento actuó con poca "cintura política".
El portavoz de Coalición Canaria (CC) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, David Suárez, ha criticado el precinto ejecutado el pasado viernes por la tarde en la panadería Miguel Díaz, en la calle Viera y Clavijo, y ha reprochado a la alcaldesa, Carolina Darias (PSOE), que el cierre se produjera pese a haber defendido meses atrás la búsqueda de alternativas para “legalizar todo aquello que sea legalizable” en un establecimiento que iba más allá de la gastronomía hasta ser un referente histórico.
Cierre tras un expediente municipal
Suárez sitúa el origen del caso en el pasado otoño, cuando el Ayuntamiento ordenó el cese de la actividad al constatar que el establecimiento carecía de licencia municipal de apertura, tras una denuncia vecinal. Según el relato del edil, el recurso presentado por la propiedad fue desestimado en noviembre, en diciembre la Policía Local comprobó que el negocio seguía funcionando y, a finales de febrero, se dictó la orden que desembocó en el precinto ejecutado el viernes.
Un comercio con más de un siglo
El portavoz de CC remarca que se trata de un negocio con 106 años de trayectoria, abierto desde 1920, y señala que figura en el Inventario de Patrimonio Etnográfico de la FEDAC, donde tanto el despacho de pan como la panadería aparecen con nivel 5 y grado de protección integral. A su juicio, esa singularidad exigía “más cintura política, más anticipación y menos resignación” por parte del gobierno municipal.
El precinto, con el horno encendido y clientes dentro
Suárez también cuestiona la forma en la que se ejecutó el cierre. Afirma que el precinto se llevó a cabo el viernes por la tarde con el horno encendido y con clientes aún esperando en el mostrador, aunque se permitió terminar de atender antes de bajar la persiana. En su opinión, “ese final fue especialmente duro e innecesario”, y se podía haber evitado pactando la actuación al final de la jornada.
Comparación con otros problemas de convivencia
El edil nacionalista contrapone la rapidez del precinto con lo que considera una respuesta más lenta del Ayuntamiento en otros conflictos que afectan a vecinos, como las denuncias por ruidos vinculadas a terrazas y locales de ocio. Suárez sostiene que en esos casos hay residentes que han tenido que acudir a los tribunales para lograr actuaciones municipales.
Mantener la venta y trasladar el obrador
Como alternativa, el portavoz de CC plantea que, al menos, se habría podido preservar el punto de venta mientras se articulaba una solución para el obrador, que —según expone— carecía de licencia. Entre las opciones, apunta a mantener el despacho de pan en Viera y Clavijo y trasladar la producción a otra ubicación que cumpla los requisitos técnicos y urbanísticos.
Suárez concluye que, si esa vía era posible, el Ayuntamiento debía impulsarla “hasta el final” para evitar la pérdida de comercios tradicionales en la ciudad y reclama “un trato idéntico para todos” en la actuación municipal.
