El Ayuntamiento de Las Palmas pide mediación con el Gobierno canario por la playa de El Confital

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria pedirá la mediación con el Gobierno de Canarias para resolver las diferencias que existen en los resultados de las analíticas que ambas instituciones realizan en las aguas de El Confital y que obligan a mantener cerrada esta playa desde hace casi una decena de años.

El concejal de Playas de la capital grancanaria, Pedro Quevedo, reiteró este lunes que las pruebas realizadas por el Consistorio son positivas, criticó la falta de colaboración e información del departamento de Salud Pública del Ejecutivo canario y sugirió que la técnica utilizada por esta administración puede estar dando «falsos negativos».

Propuesta de análisis conjuntos

Quevedo explicó que hace unos días se celebró una reunión técnica en la que el Ayuntamiento capitalino expuso los datos positivos que ha obtenido a través de «un laboratorio acreditado» y propuso que se buscara a un analista reconocido por ambas instituciones para desatascar esta situación y poder abrir la playa al baño. Sin embargo, añadió, el Gobierno de Canarias se aferró a los resultados de sus pruebas.

«La cooperación institucional» es patente cuando «se producen un montón de problemas en el entorno del litoral de Canarias y estaría bien que esa unión se produjese también en Gran Canaria», sentenció el edil de Playas durante una comparecencia pública, que afirmó que ha comprobado cómo «en determinadas playas, en algún otro sitio», al surgir un imprevisto «han salido como voladores a arreglarlo».

(Habrá ampliación)