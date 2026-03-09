Vehículos, vados y mesas y sillas: el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria activa el pago voluntario de impuestos municipales

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del Órgano de Gestión Tributaria del área de Economía y Hacienda, ha activado el periodo voluntario de pago de cinco tributos municipales. En concreto, se incluyen dos tributos vinculados con la movilidad, como el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) y las tasa de Vados, pero también la tasa de Mesas y Sillas, y los primeros semestres de las tasas de Hamacas y Embarcaciones y de puestos en Rastros y Ferias.

Según la información municipal, el abono sin recargo podrá realizarse hasta finales de junio. El plazo culmina el 26 de ese mes, con un margen total de 113 días para efectuar el pago dentro del periodo voluntario y evitar recargos por demora.

Pago de tributos municipales en Las Palmas de Gran Canaria: estas son las fechas clave / LP /DLP

Cómo obtener los recibos y pagar

Para acceder a los documentos de pago, el Ayuntamiento indica varias vías. Se podrá solicitar el recibo llamando al servicio telefónico 010; si se llama desde fuera del municipio, el número habilitado es el 928 446 000. También se pueden obtener de forma inmediata a través de la Oficina Virtual Tributaria en laspalmasgc.tributoslocales.es, sin necesidad de certificado digital, seleccionando “obtener documento de pago”, introduciendo el identificador fiscal (DNI, CIF o NIE), el concepto del impuesto o tasa y el dato adicional requerido según el tributo (localizable en cartas de pago o recibos de ejercicios anteriores).

Una vez emitida la carta de pago, el abono puede realizarse con tarjeta de débito o crédito mediante la pasarela de la Oficina Virtual Tributaria (opción “Pagar”), a través del 010, desde la web municipal en el apartado de Pago de Recibos y en cajeros automáticos de entidades colaboradoras mediante el código de barras.

Tramitación electrónica con identificación digital

El Ayuntamiento recuerda que está disponible la consulta y obtención de recibos pendientes con identificación digital —mediante certificado digital, DNI electrónico o clave segura de usuario— y el pago ‘online’ en la misma plataforma municipal.

Segunda fase: de julio a noviembre

La corporación municipal sitúa una segunda fase del periodo voluntario de pago entre el 24 de julio y el 27 de noviembre. En esa etapa se podrá abonar la tasa de Basura Comercial, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) (urbana, rústica y de características especiales, IBICE), el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), las tasas de Publicidad y de Cajeros Automáticos, y los segundos semestres de Rastros y Ferias y de Hamacas.