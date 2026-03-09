Las Palmas de Gran Canaria inicia la repavimentación de la plaza Alfredo Kraus en Escaleritas

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha iniciado la repavimentación de la plaza Alfredo Kraus, en Escaleritas, con el objetivo de mejorar la accesibilidad y la seguridad de este espacio público.

El concejal del área, Carlos Díaz, y la concejala del Distrito Ciudad Alta, Betsaida González, visitaron el desarrollo de los trabajos que contemplan la renovación integral de las aceras de la plaza, con la demolición del pavimento existente, la adaptación de las cotas del terreno y la colocación de un nuevo firme.

El Consistorio también lleva a cabo la sustitución de tuberías de agua potable en colaboración con el Servicio municipal de Aguas, así como la instalación de nuevos elementos de drenaje y canalización para mejorar la evacuación del agua y el riego de los parterres.

En total, el proyecto permitirá actuar sobre 1.102 metros cuadrados de superficie, mediante la colocación de solera de hormigón, bordillos y adoquines de hormigón, además del recrecido de arquetas y la instalación de sumideros y rejas en las zonas ajardinadas.

Noticias relacionadas

La obra se está desarrollando en cuatro fases con el objetivo de facilitar la ejecución de los trabajos y minimizar las molestias para el vecindario. La primera fase se centra en la zona superior de las escaleras, seguida de la intervención en el área próxima a la cancha deportiva, para continuar con los distintos pasillos interiores de la plaza hasta completar la renovación del conjunto del espacio.