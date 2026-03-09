"Primero el peatón y después los vehículos": los vecinos de este barrio de Las Palmas de Gran Canaria reclaman aceras accesibles

Los vecinos de Tafira Baja han recuperado una demanda histórica que afecta a la movilidad de la zona, la liberación de la acera de pivotes y barras de defensa que debería de estar en la carretera y no en la acera.

Los residentes denuncian que los postes obligan a los usuarios con movilidad reducida (PMR), familias con carritos de bebé o a personas mayores a invadir la calzada por la dificultad que supone transitar por la acera debido al reducido tamaño que les queda.

Una situación que les expone a un riesgo de seguridad vial que supone. El problema se localiza en un tramo concreto de la carretera GC-110, entre los números 11 y 13, donde los postes que sostienen las vallas de protección invaden el espacio de la acera, dificultando o incluso impidiendo el paso seguro de los peatones.

"Ha habido una dejación"

Según explica una de las residentes afectadas, Pino Apolinario, las primeras reclamaciones se presentaron por escrito en mayo de 2018 ante el Cabildo de Gran Canaria, sin éxito. Pero el problema, añade, es histórico.

"Lo que ocurre es que siempre ha habido una dejación con Pico Viento por parte de quienes tienen las competencias en carreteras en el Cabildo de Gran Canaria". Relata que hace dos décadas la institución insular colocó pivotes y vallas en la propia acera "para salvaguardar la vida de los vecinos", en un momento en el que "había un tráfico tremendo, pero que hoy en día ha disminuido en más de un 80%".

Aquella decisión que fue bien valorada por los residentes, hoy se vuelve un lastre que pone en riesgo la seguridad de muchos de ellos. A pesar de que la circulación ha disminuido, los vecinos denuncian que siguen "encorsetados" por el estrechamiento de la acera.

"La valla y los pivotes, en vez de estar en la calzada, siguen estando dentro de la acera, no cabe ni un carrito de niños, ni una silla de ruedas, ni el carro de la compra que llevan las personas mayores".

El Cabildo de Gran Canaria ha encargado un informe técnico para valorar el traslado de la barrera al asfalto

Análisis de viabilidad

Desde el Cabildo de Gran Canaria subrayan a este periódico que se ha encargado un análisis técnico para valorar si se puede realizar un estrechamiento de carriles. "La idea es ganar espacio y llevar las barreras fuera de la acera, pero dependerá del análisis de viabilidad". Un resultado que aun estiman que tarde entre 10 y 15 días.

Pino y sus vecinos piden celeridad. "Primero los peatones y después los vehículos, lo que no puede ser es que se perjudique a las personas para beneficiar el tránsito de vehículos".

Hace hincapié en que aunque el tráfico ha disminuido en gran medida, siguen circulando muchos coches, sobre todo en la hora de entrada y salida a los colegios; pero lo que más le preocupa es la seguridad de las personas con movilidad reducida. "Hay un vecino que viene en silla de ruedas desde el final de Pico Viento y esto es un riesgo para él".

En la acera no cabe ni una silla de ruedas, ni un carrito de bebés ni el carro de la compra Pino Apolinario — Vecina

Los residentes subrayan, además, que en otros tramos de la misma carretera de Tafira Baja los postes están correctamente ubicados fuera de la acera, por lo que, a su juicio, la solución técnica es "sencilla y viable".

Insisten en que la corrección de este punto negro de accesibilidad no requiere de una gran obra, sino una intervención puntual que permita garantizar la seguridad y la movilidad de los peatones.

"El riesgo está todos los días, no ha habido un accidente porque la gente va con mucho cuidado", resalta esta vecina que lanza un llamamiento para una intervención rápida. "Pico Viento, y en sí Tafira Baja, sigue siendo una de las grandes olvidadas".