Un vivero, más merenderos y más zonas para mascotas: así quiere Las Palmas de Gran Canaria ser más verde

Los merenderos, las zonas destinadas para la convivencia de la ciudadanía y las mascotas, y la creación de un vivero municipal son solo algunas de las estrategias que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria implementará en los próximos meses para ser más verde y sostenible. Así lo afirmó la concejala de Desarrollo Estratégico, Sostenibilidad y Energía, y Parques y Jardines, Gemma Martínez, durante la presentación de un decálogo para la gestión del arbolado, las infraestructuras verdes de la ciudad y la sostenibilidad ambiental.

La edila destaca que para la institución municipal era «una prioridad» unir estas áreas como «un eje central del desarrollo de la ciudad», con el objetivo de planificar un futuro más sostenible y resiliente. Para ello, se ha diseñado una estrategia que incluye diez grandes ejes entre los que se incluye la creación de nuevos espacios, la implicación de la ciudadanía en las políticas medioambientales, la mejora del servicio de mantenimiento de las zonas verdes y la recuperación del camino del Guiniguada, entre otros.

Poca inversión, gran impacto

Una de las acciones incluidas en este catálogo es la dotación de más merenderos, unos espacios para la convivencia y el disfrute de la ciudadanía que, resalta Gemma Martínez, supone una inversión económica mínima y, sin embargo, tienen un gran impacto en la ciudad. Un ejemplo de ello es el merendero del Castillo de La Luz, que desde su apertura está siempre lleno. De esta manera, el Consistorio capitalino ha incluido en el pliego de la licitación del contrato para el mobiliario urbano el equipamiento necesario para crear más zonas de estas, además de la renovación de más de 60 parques infantiles y áreas biosaludables.

Por otro lado, se implementarán nuevas fuentes transitables y a la que ya está en licitación para Siete Palmas se sumarán pronto otras en Buenavista, Jinámar y Casablanca III.

Más mascotas que niños

Otra de las apuestas del Ayuntamiento es la red de espacios destinados para los animales de compañía. La concejala de Parques y Jardines aseveró que actualmente «hay más mascotas que niños» en la ciudad, lo que obliga a «hacer una reflexión» y «adaptar» la capital grancanaria a «esa nueva realidad». Así, además de ampliar el número de los pipican, el Consistorio quiere propiciar espacios pet friendly que estén acotados, como merenderos en los que puedan convivir de forma respetuosa los vecinos y los animales.

El decálogo presentado este lunes por la edila de Desarrollo Estratégico, Sostenibilidad y Energía, y Parques y Jardines incluye también la creación de un vivero municipal para «no depender de las existencias» de las empresas privadas. En ese sentido, apunta a que en este criadero de plantas se dará prioridad a las especies autóctonas que estén adaptadas a las características y los problemas hídricos de Las Palmas de Gran Canaria y se convertirá en una herramienta de educación ambiental.

Este vivero estará ubicado en el entorno de los tres riscos que, por otra parte, se quieren renaturalizar y entretejer a través del camino del Guiniguada, los de San Roque, San Nicolás y San Juan, otra de las medidas incluidas en esta estrategia.

