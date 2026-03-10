Adiós al «caos» de la estación de guaguas de San Telmo: así será la reforma para mejorar la seguridad y la estética

Es el principal nodo de la movilidad de Gran Canaria, pero tras casi 40 años se ha quedado obsoleto y muestra las cicatrices del paso del tiempo casi en cada esquina, con caos en muchas instalaciones, inseguridad para los pasajeros y un evidente deterioro estético. La estación de guaguas del parque San Telmo está a punto de ser objeto de una reforma interior por parte de la Autoridad Única del Transporte de Gran Canaria para renovar los acabados del pasaje comercial subterráneo, reparar zonas dañadas y mejorar algunos puntos de seguridad en el área de cocheras y en el acceso de la Avenida Marítima.

Así es el pasaje comercial subterráneo por el que pasan miles de viajeros cada día

La intervención se centra sobre todo en la galería peatonal que conecta la estación con el parque de San Telmo, un corredor comercial soterrado por el que pasan cada día miles de usuarios. A cada lado, entre la gran escalinata y el acceso a los andenes, se reparten cafeterías, tiendas de conveniencia y oficinas para la gestión de las tarjetas de transporte público.

La maraña de instalaciones visibles que afea la estación de guaguas de San Telmo

La memoria del proyecto constata que este pasillo es un espacio marcado por el envejecimiento de los acabados y por la acumulación de instalaciones visibles en el techo, fruto de sucesivas adaptaciones del edificio desde 1987 sin un criterio unificado. Ese conjunto de conducciones y elementos técnicos “se perciben como caóticos y antiestéticos por parte de los usuarios”, según reconoce el documento. A esa situación se suma el desgaste del pavimento, con baldosas deterioradas y marcas acumuladas, lo que refuerza la imagen de obsolescencia de uno de los espacios más transitados de la estación.

La reforma ocultará cables y conducciones con falsos techos y nueva iluminación

La reforma plantea una renovación general de ese corredor. El proyecto prevé colocar falsos techos registrables para ocultar instalaciones. En concreto, Se instalarán dos tipos de falsos techos (uno de bafles acústicos de aluminio y otro cerrado registrable) para ocultar la maraña de instalaciones actuales. Previamente, el techo original y sus instalaciones se pintarán de negro para mejorar la profundidad visual.

Nuevo pavimento y una imagen unificada para los locales del pasaje comercial

La memoria recoge la sustitución de la iluminación actual por sistemas LED integrados entre los bafles del techo y el revestimiento de los pilares con paneles de material composite (tipo Alucobond) para ocultar las instalaciones y dar una imagen uniforme. También se colocará un pavimento vinílico continuo sobre el suelo existente y está prevista la instalación en el nuevo revestimiento de los carteles de los locales comerciales, para así ordenar la señalética y unificar la imagen del pasaje.

La vidriera histórica de la estación de guaguas de San Telmo recuperará protagonismo

La vidriera que separa el área comercial de la zona de andenes es uno de los valores más singulares de la estación de guaguas de San Telmo, aunque queda deslucida por las estructuras metálicas de las antiguas puertas, ya desaparecidas. Los trabajos de reforma también incluyen la retirada de estos marcos.

Las cocheras de San Telmo presentan deterioros que afectan a la seguridad

El proyecto también detecta deterioro en la base de varios pilares en la zona de cocheras y situaciones que pueden afectar a la seguridad durante las maniobras de las guaguas, como ya ocurrió en 2024 cuando una guagua perdió el control y dejó dos heridos graves. A este respecto, la memoria técnica señala la presencia de líquidos que pueden generar superficies resbaladizas en las áreas de parada, así como el riesgo de golpes accidentales de los vehículos. Las obras incluirán el saneado y revestimiento de los pilares y la reorganización de los elementos instalados en ellos —como pantallas informativas, extintores o señalética— para integrarlos en un mismo diseño.

El acceso a la estación desde la Avenida Marítima también será reparado

El tercer ámbito de actuación será el acceso Este de la estación, el que la conecta con la Avenida Marítima. En esta zona se han detectado rampas sin barandillas adecuadas y deterioro en paredes y pavimentos. El proyecto prevé sustituir las barandillas existentes, reparar los elementos constructivos dañados y renovar los acabados del espacio.