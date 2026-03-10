El bocadillo de cochino negro que está conquistando los paladares en Las Palmas de Gran Canarias: una combinación única

En Las Palmas de Gran Canaria, hay un establecimiento que ha conquistado a los amantes de la gastronomía innovadora con su bocadillo de cochino negro que se ha convertido en uno de los platos más recomendados del local. Se trata de Dorotea, que ha conquistado a los clientes que lo han visitado.

Los creadores de contenido @guachinchesmodernos visitaron el establecimiento hace un tiempo por recomendación y no dudaron en compartir la experiencia positiva con sus seguidores.“Una amiga nos lo recomendó y teníamos que ir sí o sí”, cuentan.

Bocadillo de cochino negro

La joya del restaurante es su bocadillo de cochino negro desmenuzado, acompañado de pan de huevo, mojo de cilantro, chicharrón crujiente, culminado con una capa de queso parmesano. Tiene un precio de 10,50 y el truco para disfrutarlo al máximo es aplastarlo antes de comerlo "para que salgan todos los jugos". "No lo encuentras en otro lugar, imposible que no te guste", afirman los tiktokers.

"Es el bocadillo más caro por el que hemos pagado, pero su combinación de ingredientes lo hace especial", aseguran.

Además del bocadillo de cochino, el local ofrece otras propuestas que se hacen hueco en el paladar de sus comensales. El bikini de jamón ibérico con mermelada de higo, parmesano y trufa, uno de los desayunos más venidos del local por un precio de 5,50 euros.

Un guiño a la isla de La Graciosa

El establecimiento llama la tención por su decoración inspira en La Graciosa, un homenaje a la isla que ofrece un espacio único a sus clientes. Además, admite animales, por lo que quienes lo deseen pueden disfrutar de un rato agradable en el local acompañado de su mascota.

Horario y ubicación

Dorotea se encuentra en la calle General Bravo número 14, cerca de la Catedral de Santa Ana, en Las Palmas de Gran Canaria. Cuenta con 4,6 estrellas en Google, lo que refleja la satisfacción de los clientes que han visitado el establecimiento.

Abre de lunes a viernes en horario de 9:00 a 00:00 horas, mientras que los sábados reduce su servicio abriendo una hora más tarde. Los domingos el local permanece cerrado por descanso del personal.