Las Palmas de Gran Canaria defiende su candidatura a Ciudad Europea de la Cultura 2031 frente a un jurado internacional

La 'Rebelión de la Geografía' avanza desde el archipiélago canario hasta el continente europeo. Las Palmas de Gran Canaria, una de las nueve ciudades españolas candidatas a Capital Europea de la Cultura 2031, defendió este martes su proyecto en Madrid frente a un jurado internacional compuesto por expertas y expertos de la gestión cultural en Europa. El Ministerio de Cultura dará a conocer la selección de finalistas que pasarán a la siguiente fase.

La candidatura de Las Palmas de Gran Canaria, presentada por una delegación institucional, social y cultural, se centró en la singularidad atlántica de la ciudad y la idiosincrasia de este territorio insular. Para ello, el proyecto puso el foco en la diversidad de las herencias multiculturales de un territorio ubicado en el norte de África, perteneciente a la Europa periférica y con importantes vínculos con otras zonas geográficas.

El archipiélago para repensar Europa

Uno de sus objetivos es transmitir que "la condición de archipiélago no es un límite, sino un punto de partida para repensar Europa desde sus márgenes". En línea con ese planteamiento, la candidatura se ha centrado en la memoria colectiva y los sentimientos de su población, aunando más de 200 iniciativas ciudadanas y la participación de unas 500 personas bajo el paraguas de un núcleo de 30 profesionales multidisciplinares.

La defensa de la propuesta dio comienzo con una exposición oral de 30 minutos frente al jurado, compuesto por agentes culturales procedentes de Alemania, España, Estonia, Finlandia, Italia, Malta, Países Bajos, Polonia y Rumanía, así como dos observadores técnicos del Ministerio de Cultura. Seguidamente, dieron paso a un turno de preguntas que se extendió a lo largo de una hora.

Ciudades candidatas y criterios del jurado

Además de la capital grancanaria, el comité está evaluando las propuestas que han presentado Oviedo, Burgos, Palma de Mallorca, Potries (Valencia), Toledo, Granada, Jerez y Cáceres. Para ello, deben atenerse a seis criterios que contemplan factores como la estrategia que proyectan a largo plazo, más allá del año en que reciban el título, o el alcance y la calidad de sus actividades, en las que se promueva la diversidad en Europa a través del diálogo intercultural.

Otro criterio a tener en cuenta es el contenido cultural y artístico de los proyectos, combinando la presencia de artistas locales y formas de arte tradicionales con expresiones culturales novedosas. También deben evaluar el grado de implicación de la población local en el desarrollo del proyecto, así como la creación de oportunidades para los distintos grupos sociales, con hincapié en los colectivos vulnerables y personas con menos recursos.

Todo ello debe alinearse con la capacidad de las ciudades candidatas por demostrar que pueden cumplir sus objetivos con un amplio respaldo político, un compromiso sostenible y unas infraestructuras adecuadas.

Un equipo multidisciplinar

En el caso de Las Palmas de Gran Canaria, el equipo multidisciplinar que ha elaborado el proyecto está integrado por distintos perfiles profesionales, como son el ámbito social y educativo, bajo la dirección artística de José Luis Pérez Pont.

La presentación corrió a cargo de una comisión de 10 personas y también estuvieron presentes la alcaldesa de la ciudad, Carolina Darias, y el concejal de Cultura, Josué Íñiguez, junto a otros representantes municipales.

Los desafíos del presente a través de la cultura

Tras la jornada de defensa del proyecto, Darias aseguró: "Hemos acreditado ante el jurado lo que somos, por qué estamos aquí, cuál es la potencialidad que tiene Canarias, el talento creativo que tenemos en las Islas y por qué aspiramos a ser Capital Europea de la Cultura".

La alcaldesa resaltó que en "un momento tan complicado como este", protagonizado por "la desigualdad, la polarización, la vulneración de derechos o el acceso a la vivienda", la candidatura de Las Palmas de Gran Canaria "aspira a ser el epicentro de la conversación entre las ciudades de la Unión Europea para contribuir a dar respuesta a los desafíos que tenemos por delante".

Asimismo, apuntó que "Canarias aporta una visión más allá de los propios bordes", ofreciendo un "relato diferente" que contribuye a "cambiar las miradas", poniendo el foco en los territorios ultraperiféricos.

El director artístico del proyecto añadió que "desde hace siglos la multiculturalidad ha creado en nuestras Islas una identidad plural, abierta y profundamente diversa". Por ello, subrayó que "frente al relato del odio y la guerra que ocupa muchas agendas públicas, Canarias propone amor y escucha como antídoto".

Pasos siguientes

Una vez se conozcan los resultados de esta fase, los proyectos finalistas tendrán hasta finales de 2026 para implementar sus respectivas propuestas, incorporando y materializando las recomendaciones que el jurado considere oportunas.

A partir de entonces, las ciudades realizarán un nuevo Bid Book que se volverá a valorar en esas fechas, dando paso al proceso definitivo para seleccionar a la Capital Europea de la Cultura 2031.

La quinta ciudad española en ostentar el título europeo

Esta es una iniciativa impulsada por la Unión Europea desde el año 1985. Esta es la quinta vez que se traslada a España, por lo que ya son cuatro las ciudades que han ostentado el título en ediciones anteriores: Madrid (1992), Santiago de Compostela (2000), Salamanca (2002) y San Sebastián (2016).

Además, la ciudad que resulte designada en esta ocasión optará al Premio Melina Mercouri de la Unión Europea, dotado con una cuantía de 1,5 millones de euros.