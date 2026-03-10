Un hombre es detenido por la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria tras huir 'a la carrera' de su vehículo y dejar a su hija dentro
El detenido, vecino del barrio de La Feria, no tenía permiso de conducción y contaba con una reclamación judicial en vigor por violencia machista
Un varón de 54 años ha sido detenido en el barrio de La Feria por la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria tras huir 'a la carrera' de su vehículo, dejando a su hija menor de edad dentro. El arrestado circulaba con la ITV vencida, carecía del seguro obligatorio y el permiso de conducción y, además, tenía una reclamación judicial en vigor por violencia machista.
Los hechos tuvieron lugar en el barrio de La Feria sobre las 12:30 horas. Agentes de la Policía Local, adscritos a la Unidad de Mediación y Convivencia (UMEC), observaron que un vehículo estaba circulando con el distintivo de la Inspección Técnica de Vehículos caducado.
Al proceder a darle el alto, el varón, vecino de la zona, se da a la fuga a gran velocidad, dando comienzo a una persecución que pone en peligro tanto al resto de usuarios que circulan por la vía como su propia integridad física y la de su hija, menor de edad.
Fuga a pie
Tras circular por varias de las calles del barrio, el detenido decide abandonar su transporte sin asegurarlo con el freno de mano para comenzar a huir corriendo, dejando dentro a su descendiente. Uno de los agentes logra asegurar el vehículo y se mantuvo custodiando a la menor.
Los otros policías continuaron con la persecución del hombre hasta que, finalmente, consiguieron proceder con la detención. Al realizar las comprobaciones pertinentes con el Centro Municipal de Seguridad y Emergencias (Cemelpa), los funcionarios de la autoridad descubrieron que, además de la ITV vencida, el vehículo carecía del seguro obligatorio y el arrestado no tenía un permiso de conducción en vigor. De igual manera, sobre el hombre pesaba una reclamación judicial en vigor por violencia machista.
