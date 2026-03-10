Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Binter vuelos PekínDebate Estado de la NacionalidadAiram La PalmaTiempo AEMET CanariasPuerto Las PalmasTaz SkylarJesé - UD Las Palmas
instagramlinkedin

Un hombre es detenido por la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria tras huir 'a la carrera' de su vehículo y dejar a su hija dentro

El detenido, vecino del barrio de La Feria, no tenía permiso de conducción y contaba con una reclamación judicial en vigor por violencia machista

Imagen de archivo de vehículos de la Policía Local.

Imagen de archivo de vehículos de la Policía Local. / José Carlos Guerra

Daniel Valle

Daniel Valle

Las Palmas de Gran Canaria

Un varón de 54 años ha sido detenido en el barrio de La Feria por la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria tras huir 'a la carrera' de su vehículo, dejando a su hija menor de edad dentro. El arrestado circulaba con la ITV vencida, carecía del seguro obligatorio y el permiso de conducción y, además, tenía una reclamación judicial en vigor por violencia machista.

Los hechos tuvieron lugar en el barrio de La Feria sobre las 12:30 horas. Agentes de la Policía Local, adscritos a la Unidad de Mediación y Convivencia (UMEC), observaron que un vehículo estaba circulando con el distintivo de la Inspección Técnica de Vehículos caducado.

Al proceder a darle el alto, el varón, vecino de la zona, se da a la fuga a gran velocidad, dando comienzo a una persecución que pone en peligro tanto al resto de usuarios que circulan por la vía como su propia integridad física y la de su hija, menor de edad.

Fuga a pie

Tras circular por varias de las calles del barrio, el detenido decide abandonar su transporte sin asegurarlo con el freno de mano para comenzar a huir corriendo, dejando dentro a su descendiente. Uno de los agentes logra asegurar el vehículo y se mantuvo custodiando a la menor.

Noticias relacionadas y más

Los otros policías continuaron con la persecución del hombre hasta que, finalmente, consiguieron proceder con la detención. Al realizar las comprobaciones pertinentes con el Centro Municipal de Seguridad y Emergencias (Cemelpa), los funcionarios de la autoridad descubrieron que, además de la ITV vencida, el vehículo carecía del seguro obligatorio y el arrestado no tenía un permiso de conducción en vigor. De igual manera, sobre el hombre pesaba una reclamación judicial en vigor por violencia machista.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Policía acude a un local de Las Palmas de Gran Canaria que estaba abierto a altas horas de la noche
  2. Ni uno, ni dos: una niña de Gran Canaria consigue tres funkos dorados de Harry Potter que valen miles de euros
  3. Jaleo en Las Alcaravaneras: 'Ha tenido que venir un Borbón para que arreglen la playa
  4. Todos los barrios de Las Palmas de Gran Canaria por donde pasará el punto limpio móvil en febrero
  5. Una canaria tras superar las oposiciones al Registro de la Propiedad: 'Cuando vi que tenía la plaza, sentí que respiraba otra vez
  6. Desalojo en el campus de Tafira de la ULPGC tras el envío de un correo con amenazas terroristas
  7. El 70048 llega a Las Palmas de Gran Canaria: cuatro trabajadoras de una firma de moda pellizcan el segundo premio de la Lotería de Navidad en Mesa y López
  8. ¿Amante de las croquetas? Este fin de semana podrás probar más de 30 sabores en Gran Canaria

Un hombre es detenido por la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria tras huir 'a la carrera' de su vehículo y dejar a su hija dentro

Un hombre es detenido por la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria tras huir 'a la carrera' de su vehículo y dejar a su hija dentro

El punto limpio móvil de Las Palmas de Gran Canaria recoge 20 toneladas de trastos y escombros en los barrios

El punto limpio móvil de Las Palmas de Gran Canaria recoge 20 toneladas de trastos y escombros en los barrios

El My Lady, barco de lujo del lord británico Ashcroft, se une a los yates que eligen Las Palmas para sus escalas

El My Lady, barco de lujo del lord británico Ashcroft, se une a los yates que eligen Las Palmas para sus escalas

Más estético y acorde al entorno: así es el nuevo proyecto de obra para el muro de paseo de Chil

Más estético y acorde al entorno: así es el nuevo proyecto de obra para el muro de paseo de Chil

Las Palmas de Gran Canaria invierte en tecnología LED para mejorar la iluminación del paseo Tomás Morales

Las Palmas de Gran Canaria invierte en tecnología LED para mejorar la iluminación del paseo Tomás Morales

Las Palmas de Gran Canaria defiende su candidatura a Ciudad Europea de la Cultura 2031 frente a un jurado internacional

Las Palmas de Gran Canaria defiende su candidatura a Ciudad Europea de la Cultura 2031 frente a un jurado internacional

El Puerto de Las Palmas inicia la transformación en un parque de la explanada junto al acuario Poema del Mar

El Puerto de Las Palmas inicia la transformación en un parque de la explanada junto al acuario Poema del Mar

Adiós al «caos» de la estación de guaguas de San Telmo: así será la reforma para mejorar la seguridad y la estética

Adiós al «caos» de la estación de guaguas de San Telmo: así será la reforma para mejorar la seguridad y la estética
Tracking Pixel Contents