Más estético y acorde al entorno: así es el nuevo proyecto de obra para el muro de paseo de Chil

El concejal de Vías y Obras del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Carlos Díaz, subrayó este martes durante la comisión de pleno ordinario de Urbanismo y Desarrollo Sostenible que su área prevé una nueva propuesta técnica para reparar el muro afectado por un desprendimiento en el paseo de Chil, a la altura de la estatua de Fernando León y Castillo, en el parque Doramas. "La nueva propuesta técnica va a mantener la estética del entorno sin tener que quitarle ese espacio a la vía pública".

Díaz resaltó que si bien en un primer momento el proyecto contemplaba actuar frente al muro, "ahora se hará por detrás con pilotes de acero que permitirá mantener la misma estética". De esa manera, aclaró que el objetivo es conservar la imagen que ya tiene el conjunto patrimonial. Aunque no precisó la fecha exacta de inicio, destacó que se pondrá en marcha "en las próximas semanas".

Ahora se hará por detrás con pilotes de acero que permitirá mantener la misma estética Carlos Díaz — Concejal de Vías y Obras

La concejalía de Obras levantó un muro frente al talud dañado hace poco más de un año como medida preventiva. Esa fila de bloques de hormigón continúa hoy en la vía en estado de abandono cubierta con una malla verde que, además, dificulta el paso a los peatones y afea el conjunto.

A preguntas del concejal del PP, Gustavo Sánchez, quien solicitaba una respuesta ante el estado de la obra, el edil respondió que "tenía una buena noticia" al respecto, anunciando la recuperación de los trabajos con una nueva propuesta.

Sin barreras arquitectónicas

El titular del área de Vías y Obras expuso también que en el mes de febrero se llevó a cabo un total de 139 actuaciones en los cinco distritos entre bacheos, reparación de aceras, muros y barandillas.

Díaz enumeró los avances más importantes en su concejalía, entre los que destacó la finalización de los trabajos de peatonalización de la calle San Germán, en Almatriche Bajo, donde se han eliminado los parterres para mejorar el pavimento y el muro anexo a las viviendas.

En febrero se llevó a cabo 139 actuaciones entre bacheos, reparación de aceras, muros y barandillas

También hizo referencia a las mejoras en las aceras de La Isleta, principalmente en la calle Artemi Semidán, "que han permitido eliminar 30 barreras arquitectónicas", detalló.

Entre otras intervenciones ejecutadas el pasado mes se encuentra la recuperación de aceras en la carretera de Las Torres, la finalización del itinerario accesible de Tamaraceite, así como las mejoras en la plaza Alfredo Kraus en Las Chumberas, y continúa la repavimentación en Guanarteme, Alcaravaneras y Escaleritas; así como el inicio de las obras en la carretera del cuartel Manuel Lois.

Durante la comisión de pleno, los grupos de la oposición preguntaron sobre la paralización del ascensor que conecta el parque de Las Rehoyas con la calle Agustina de Aragón, en Schamann.

"La reparación acaba de realizarse y solo está pendiente su puesta en marcha por parte de la empresa encargada del mantenimiento", destacó el edil.

Por otra parte, en la rendición de cuentas ante el resto de concejales, Carlos Díaz resaltó que la Concejalía ha intervenido en 407 incidencias en materia de alumbrado. Resaltó que "siguen a buen ritmo" con el programa de eficiencia energética en La Isleta y Las Coloradas en el que ya se va al 35% de ejecución de obra.

Añadió a esa enumeración la reciente licitación para el paseo de Tomás Morales para la renovación del alumbrado de la zona, "una demanda muy solicitada por los vecinos" y que forma parte del plan de modernización de la ciudad.