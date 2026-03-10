Así funciona el clan de carteristas que actúa en zonas turísticas de Las Palmas de Gran Canaria

Caminan despacio, observan, esperan y cuando encuentran a la víctima adecuada, ya sea un turista distraído, una persona mayor con movilidad reducida o alguien consultando el móvil frente a un centro comercial, actúan en cuestión de segundos. Los robos en Las Palmas de Gran Canaria han vuelto a poner el foco en un modus operandi cada vez más organizado en las principales zonas turísticas de la isla.

Uno de los últimos episodios se produjo en Santa Catalina, en las inmediaciones del Centro Comercial El Muelle. Allí, según testigos, se colocaron en un punto estratégico por donde transitan visitantes y cruceristas.

Camuflados como un turista más

El patrón se repite. Mochilas, gafas de sol, sombreros, ropa veraniega. Se presentan como una pareja más de visitantes, se mezclan entre excursiones organizadas o grupos que bajan de guaguas turísticas y esperan el momento de distracción.

La Asociación de Profesionales de Guías Turísticos de Gran Canaria ha alertado de que la situación está “peor que nunca”. En su chat interno se notifican incidentes prácticamente a diario. Hace apenas unas semanas, varios individuos accedieron a una guagua en La Fortaleza de Santa Lucía mientras el grupo visitaba el museo. Se llevaron dinero y tarjetas. La rápida identificación de la matrícula permitió a la Guardia Civil actuar y recuperar parte de lo sustraído.

Las fuentes policiales reconocen que es habitual encontrar carteras vacías en papeleras de zonas como Vegueta. El efectivo y las tarjetas son el objetivo principal.

Actúan en grupo y con movilidad

Las investigaciones abiertas en los últimos meses apuntan a la existencia de un clan de carteristas especializado en robos a turistas en Canarias. Los agentes detectaron que muchos hurtos seguían un mismo patrón: zonas de alta afluencia, actuación coordinada y desplazamientos rápidos.

La Policía Canaria identificó recientemente a un grupo de cuatro personas en el norte de Gran Canaria tras la alerta de un guía turístico. Uno de ellos tenía una orden de detención pendiente en la Península. Los otros reconocieron haberse desplazado a la isla con la intención de cometer hurtos.

Además, los guías advierten de que algunos se mueven en coches de alquiler para pasar más desapercibidos y cambiar rápidamente de municipio tras cada actuación.

“Cuidado carteristas”: nuevas medidas en excursiones

Ante el repunte, los profesionales del sector turístico han tenido que adaptarse. Ahora es habitual que, antes de bajar de la guagua, los guías ofrezcan una breve charla de seguridad. Algunos incluso portan carteles en varios idiomas con el mensaje “Cuidado carteristas”.

El objetivo no es alarmar, sino prevenir. Canarias mantiene índices de seguridad altos, pero el aumento de hurtos en áreas turísticas preocupa porque afecta directamente a la imagen del destino.

Imagen de archivo / LP/DLP

Cómo evitar ser víctima de un robo al descuido

Las fuerzas de seguridad recuerdan algunas pautas básicas:

Llevar mochilas y bolsos siempre cerrados y por delante.

No guardar cartera y móvil en bolsillos traseros.

Evitar manipular grandes cantidades de dinero en público.

Estar atentos a distracciones intencionadas.

Anotar números de emergencia y bloquear tarjetas inmediatamente en caso de robo.

Los robos en zonas turísticas de Las Palmas suelen producirse al descuido, sin violencia. La rapidez y la coordinación son su principal arma.Mientras continúan las investigaciones, tanto Policía Nacional, Guardia Civil como Policía Canaria mantienen dispositivos específicos en áreas como Santa Catalina, Vegueta, Puerto Rico o enclaves del norte de la isla. La prevención, insisten, es clave.