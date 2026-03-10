Héctor Alemán sobre el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria: "Las cuentas se darán en tiempo y forma"

El concejal de Carnaval, Héctor Alemán, hizo un balance de la fiesta durante la Comisión de Pleno de Organización del Ayuntamiento que tuvo lugar este martes. "Como dijo la alcaldesa, ha sido un Carnaval de récord", en referencia a la alta participación de los ciudadanos a los principales actos de las carnestolendas capitalinas.

Cuestionado por el concejal del Partido Popular, Ignacio García, sobre el gasto final que supuso la fiesta del 50 aniversario para las arcas municipales, Alemán respondió que "las cuentas se darán en tiempo y forma" y defendió la inversión realizada porque, a su juicio, genera un retorno económico para la ciudad de 40 millones de euros.

"Es una reinversión en la economía que sirve para apoyar al autónomo, al sector hotelero, a la restauración y al mundo artístico, generando empleos directos e indirectos en nuestra ciudad".

El debate se intensificó cuando el portavoz del principal grupo de la oposición resaltó que los únicos datos conocidos hasta el momento -cuando la fiesta acabó hace más de una semana- son los que figuran en la plataforma de contratación y acusó una falta de gestión y de previsión por parte del equipo de Gobierno.

Héctor Alemán defendió la inversión en Carnaval porque, a su juicio, genera un retorno económico para la ciudad de 40 millones de euros

"El año pasado la fiesta se presupuestó en 5,5 millones de euros y resultó ser de 10,2 millones de euros, estos desfases son un problema que evidencian una falta de gestión".

García añadió que hasta el momento solo se conocen un total de 8,3 millones de euros que figuran en el portal de contratación, "con lo cual nos imaginamos que la cifra final este año va a ser muy superior".

El representante de los populares subrayó que su crítica no se refería solo a un tema inversión, sino de transparencia. "O mienten, o no saben gestionar lo público; creo que no mienten, sino que son incapaces de hacer una previsión entre lo que presupuestan lo que realmente invierten".