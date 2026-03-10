Las Palmas de Gran Canaria invierte en tecnología LED para mejorar la iluminación del paseo Tomás Morales

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha dado un paso importante en la modernización de su infraestructura urbana. A través de las concejalías de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda, y de Vías y Obras y Alumbrado, se ha licitado un proyecto para mejorar el alumbrado público en el paseo Tomás Morales y la calle Alfonso XIII. Este proyecto, que cuenta con un presupuesto base de licitación de 586.474,52 euros, está financiado por el Plan de Cooperación del Cabildo de Gran Canaria con los ayuntamientos.

Sustitución de luminarias de sodio por tecnología LED

El concejal de Vías y Obras y Alumbrado, Carlos Díaz, destacó que la iniciativa permitirá la retirada de 256 luminarias con lámparas de vapor de sodio, reemplazándolas por 210 nuevas luminarias LED. Con este cambio, se busca mejorar los niveles de iluminación, reducir el consumo energético y optimizar los costes de mantenimiento. "Esta intervención modernizará una de las principales arterias del Distrito Centro de la ciudad", comentó Díaz.

Redistribución de farolas para mejorar la iluminación y la seguridad vial

El proyecto incluye la redistribución de las farolas para asegurar una mejor cobertura lumínica. Se instalarán columnas con doble punto de luz a distintas alturas, lo que beneficiará tanto a los conductores como a los peatones. La tecnología empleada también permitirá una mejora en la seguridad de la vía. Además, el crecimiento del arbolado existente en el Paseo Tomás Morales, que fue incorporado para incrementar las zonas verdes, ha provocado que algunos tramos del paseo tengan iluminación insuficiente. Por ello, se adaptará la disposición de las columnas y se utilizarán luminarias más eficientes.

Nuevas columnas LED en el paseo Tomás Morales y renovación en Alfonso XIII

La sustitución de las luminarias será particularmente significativa en el Paseo Tomás Morales. Las actuales lámparas de vapor de sodio serán reemplazadas por tecnología LED en columnas curvas que oscilarán entre 10 y 12 metros de altura. Esta nueva disposición garantizará una iluminación más uniforme en el vial y en las aceras. En la calle Alfonso XIII, la intervención también incluirá la sustitución de las lámparas actuales por modelos LED, aunque manteniendo la disposición existente.

Cuadros de mando con telegestión y control del sistema de alumbrado

El proyecto también incluye la construcción y colocación de nuevos cuadros de mando para el alumbrado público, equipados con sistemas de telegestión PLC IP55 y analizadores de red eléctrica. Estos elementos permitirán mejorar el control y la eficiencia del sistema. Además, las nuevas luminarias cuentan con certificación de homologación del Instituto de Astrofísica de Canarias, lo que asegura que cumplen con los criterios de protección del cielo nocturno.

Una actuación vinculada al plan municipal de eficiencia energética

Con esta renovación, el Ayuntamiento de Las Palmas continúa con su compromiso por la eficiencia energética y la sostenibilidad. La intervención se enmarca dentro de una serie de mejoras que también han incluido el asfaltado integral del Paseo Tomás Morales, realizado a principios de año con una inversión de 785.281,03 euros. Con esta obra, se busca no solo modernizar la infraestructura de la ciudad, sino también contribuir al bienestar y seguridad de sus ciudadanos.