El Puerto de Las Palmas inicia la transformación en un parque de la explanada junto al acuario Poema del Mar

La Autoridad Portuaria ha comenzado a transformar la explanada que hasta hace poco se utilizaba como aparcamiento junto al acuario Poema del Mar, en el Puerto de Las Palmas, para convertirla en la arrancadilla del futuro parque urbano, una primera fase que será una realidad este verano gracias a una inversión de 1.023.662,54 euros.

Desde hace unos días, los operarios de la empresa adjudicataria, Asfaltos Jaén, han comenzado los trabajos de demolición de las antiguas cimentaciones, muros y pavimentos, para posteriormente empezar a adaptar la parcela para que se convierta en un espacio verde, accesible y multifuncional. Mientras tanto, la institución que preside Beatriz Calzada sigue a la espera de que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria valide la propuesta de movilidad que le trasladó a mediados de 2025 para poder presentar el proyecto de las siguientes fases, que conllevaría cambios en el planeamiento de la capital, como la reconfiguración de la Avenida de los Consignatarios para acercarla a la GC-1 y garantizar los accesos y las conexiones entre el Puerto y la ciudad con la creación de una rotonda.

Espacio para la ciudadanía

La primera fase del parque urbano supondrá una transformación blanda del espacio con actuaciones que pueden revertirse en el futuro, pero que permitirá a la ciudadanía contar ya con un lugar con zonas de juego, espacios deportivos y áreas de descanso.

Infografía de la primera fase del parque urbano del Puerto de Las Palmas / La Provincia

La presidenta de la Autoridad Portuaria, Beatriz Calzada, reconoció recientemente la «ilusión» que sentía por el inicio de estos trabajos, añadiendo que, «aunque no es el desarrollo del gran parque urbano, sí es el primer paso para conseguir la transformación de toda esa zona del Puerto y ponerla a disposición de la población para que puedan disfrutar de un espacio mucho más ameno, amable y tranquilo».

El proyecto que se desarrolla en esta parcela combina la funcionalidad, la sostenibilidad y la accesibilidad, e incluye áreas recreativas, deportivas, culturales y de descanso que están unidas por senderos que facilitan la circulación fluida de los peatones con pavimentos antideslizantes y de bajo mantenimiento. Además, para garantizar la eficiencia, las áreas naturales contarán con suelos permeables que permitirán el aprovechamiento del agua de lluvia a la vez que evita que se creen charcos.

Sostenibilidad y vegetación como prioridades

La premisa de la eficiencia se ha trasladado también al proyecto lumínico y el mobiliario, así como a un sistema de riego y drenaje inteligente. El proyecto diseñado por la Autoridad Portuaria para esta primera fase del parque urbano da gran importancia a la vegetación, con la plantación de 134 ejemplares de árboles, palmeras, palmas, pandanos, Callistemon citrinus y Acalypha wikesiana, todas ellas especies vegetales de bajo consumo hídrico que generarán sombra y mejorarán la calidad del aire.

Futuro del parque urbano en La Isleta

El futuro parque ocupará finalmente 25.000 metros cuadrados del Istmo de La Isleta, entre la Avenida de Los Consignatarios, la calle Antonio Armas Curbelo, el suelo ocupado por los centros logísticos de ayuda humanitaria de Cruz Roja Española y el Programa Mundial de Alimentos (PMA), pendientes de su reubicación, y requerirá el consenso del Cabildo de Gran Canaria y el Gobierno de Canarias, puesto que conlleva afecciones a la GC-1 y al sistema viario metropolitano.