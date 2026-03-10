El punto limpio móvil de Las Palmas de Gran Canaria recoge 20 toneladas de trastos y escombros en los barrios

El concejal de Limpieza, Héctor Alemán, informó este martes durante la Comisión de Pleno de Urbanismo y Desarrollo Sostenible, que durante el mes de febrero se recogió en los barrios de los cincos distritos de la ciudad un total de 20 toneladas de trastos y escombros a través de los puntos de acopio transitorios.

"Es un dato más que positivo, es un éxito que pone en valor el esfuerzo para seguir avanzando en una ciudad más limpia y cuidada".

Destacó la colaboración ciudadana que ha utilizado el servicio para "deshacerse de forma segura de esos trastos", que incluyen hasta cinco sacos de escombros por persona. Alemán añadió que el área bajo su responsabilidad atendió 900 peticiones de retirada de trastos a través del teléfono y de internet.

"Seguimos mejorando esta iniciativa que pusimos en marcha en diciembre de 2023" y subrayó que la mejora ha estado acompañada de un aumento de vehículos destinados a ello.

"Hemos pasado de tener un solo punto en horario de 8:00 a 12:00 a contar con cinco vehículos, uno para cada distrito y con un horario más flexible, de 11:00 a 17:00, para facilitar el uso de este recurso". El edil recordó que hacer uso de este servicio "puede contribuir de forma voluntaria a la bonificación de la tasa de residuos".

Quinto contenedor

El concejal de Limpieza informó de la instalación del quinto contenedor, o contenedor marrón para residuos orgánicos, en el Risco de San Nicolás y reiteró el "éxito" de este tipo de iniciativas al recoger hasta el momento más de 900.000 kilos de este tipo de residuos.

Destacó en su comparecencia que se ha llevado a cabo labores como el lavado de manera intensiva de 483 papeleras, 373 contenedores y que se ha proyectado más de 1,5 millones de litros de agua mediante acciones de baldeo y lavado en el que se ha empleado 110 litros de desinfectante.