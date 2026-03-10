El My Lady, barco de lujo del lord británico Ashcroft, se une a los yates que eligen Las Palmas para sus escalas
Con un valor de 25 millones de dólares, el yate de 50 metros ofrece a sus once invitados seis suites, un spa, gimnasio y jacuzzi, entre otras comodidades
El My Lady, el yate de un lord millonario, se ha unido a las numerosas embarcaciones de lujo que escogen el Puerto de Las Palmas para hacer escalas en sus viajes trasatlánticos y permanece en el Muelle Santa Catalina Norte, cerca del Aviva, el barco del propietario del Tottenham, que lleva en el Sanapú desde hace más de un mes.
Lord Ashcroft de Chichester es el dueño del yate que llegó hace una semana al recinto portuario de Las Palmas de Gran Canaria y está valorado en 25 millones de dólares. Este magnate de la seguridad, filántropo y escritor, fue tesorero y vicepresidente del Partido Conservador de Reino Unido, y fue nombrado caballero vitalicio de la Cámara de Lores en el año 2000, aunque cinco años después la dejó para dedicarse a otras facetas profesionales.
Características del My Lady
El My Lady es un barco de 50 metros de eslora y nueve de manga que navega bajo la bandera de las Islas Marshall. Construido en el astillero holandés de Hakvoort en 1994, cuenta con seis suites para diez invitados que son atendidos por una tripulación de 14 personas.
El camarote principal ocupa toda una cubierta e incluye un despacho y un baño con jacuzzi.
Comodidades y servicios del yate
Entre las comodidades y servicios que ofrece este barco de lujo se encuentra un beach club con spa y sauna, un gimnasio, un jacuzzi en la cubierta superior o un comedor al aire libre, entre otras.
El yate llegó al Puerto de Las Palmas procedente del recinto tinerfeño y aunque aún no ha notificado el día que partirá de Gran Canaria sí se sabe que su próximo destino es Lanzarote.
