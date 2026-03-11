22 años sin asistir al 11M en Gran Canaria: las víctimas de terrorismo denuncian la "dejadez" del Gobierno de Canarias

El delegado en Canarias de la Unión de Víctimas del Terrorismo (UVT), Gilberto Pérez López, denunció durante el acto conmemorativo del 11M en la plaza de la Concordia de Las Palmas de Gran Canaria que el Gobierno de Canarias lleva 22 años sin enviar ningún representante a este tipo de ceremonias. Pérez calificó la ausencia reiterada de "dejadez y falta de alma" y lamentó que el presidente del Ejecutivo canario, Fernando Clavijo, ignore las invitaciones institucionales que la asociación le remite cada año.

"Alguien que da la espalda a las víctimas del terrorismo en su comunidad autónoma expresa una sensación de dejadez y falta de alma con su pueblo", afirmó Pérez en declaraciones a los medios de comunicación tras el acto, entre los que sí estuvieron presentes representantes de instituciones civiles, militares y políticas como el actual delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana. El delegado precisó que en esta ocasión disculpaba al presidente Clavijo por su ausencia, dado que coincide con el debate sobre el Estatuto de Autonomía de Canarias en el Congreso, pero subrayó que este problema se repite en cada efeméride: "Lo que me inquieta es que siempre que lo invitamos institucionalmente, ni siquiera nos contestan", denunció.

Concentración de las Víctimas del Terrorismo por el día europeo, en el 22 aniversario del 11M. / José Pérez Curbelo

300 víctimas en Canarias

Pérez recordó que Canarias cuenta con alrededor de 300 víctimas del terrorismo, una cifra que considera "desconocida" para buena parte de la sociedad canaria. De ellas, 286 corresponden a víctimas del Frente Polisario, con 36 fallecidos. El resto pertenecen a otros grupos terroristas como ETA, GRAPO o el FRAC, con 10 víctimas mortales. "Me llena de profundo dolor que algunas instituciones no aparezcan por aquí, aun expresándoles nuestro interés de que visibilicen esta situación", señaló.

El delegado también reivindicó la singularidad del acto celebrado en Las Palmas de Gran Canaria, ante el Monumento a las Víctimas del Terrorismo. Se trata del único acto oficial del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo que se celebra en las islas, una fecha que la propia UVT impulsó ante el Parlamento Europeo para que quedara fijada en el calendario institucional europeo. "A todas las instituciones les brindamos el poder asistir, les enviamos una invitación formal e institucional. Otra cosa es que ni siquiera nos contesten", insistió Pérez López. "Como delegado de la UVT en Canarias me siento desatendido por el Gobierno de Canarias", concluyó.